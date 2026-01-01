Tavşanlı'da Şerife Çelik Sanat Atölyesi'nin El Emeği Sergisi

Tavşanlı'da kursiyerlerin el emeği eserleri Bedesten AVM'de

Şerife Çelik Sanat Atölyesi, Tavşanlı'da üç yıl önce başlattığı sanat yolculuğunun ardından Bedesten AVM'de açtığı stantla kursiyerlerinin el emeği eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Sergi yoğun ilgi gördü

Atölye bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin uzun süren çalışmaları sonucu ortaya çıkan tablolar ve el sanatları ürünleri, Bedesten AVM'de düzenlenen sergiyle iki gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı. Sergi, sanatseverlerden ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Serginin açılışında konuşan atölye kurucusu Şerife Çelik, sanat yolculuğuna üç yıl önce bir hayalle başladıklarını belirtti. Çelik, "Üç yıl önce bir hayalimiz vardı ve bu yola çıktık. Ancak hiçbir hayalin sihirle gerçekleşmeyeceğinin, gerçekten büyük bir çaba gerektirdiğinin farkındaydık. Biz de çok çalıştık, pes etmeden emek verdik" dedi.

Çelik, atölyenin başarısının bir ekip işi olduğunu vurgulayarak eğitmen kadrosuna ve kursiyerlere teşekkür etti: "Arkamızda gerçekten güçlü bir ordumuzun olduğunu söyleyebilirim. Hocalarımızla birlikte çok güzel ve özel işler yaptığımıza inanıyorum. Bugün burada sergilenen eserler, o disiplinli çalışmanın ve sanat aşkının bir meyvesidir".

Standı gezen ziyaretçiler, kursiyerlerin heyecanına ortak oldu ve Tavşanlı'daki sanat faaliyetlerinin bu denli kaliteli bir boyuta ulaşmasından memnuniyetlerini dile getirdiler. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

