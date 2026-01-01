Sürmene'de 81 Yaşındaki Kemençe Ustası Hasan Sancak — 65 Yılda 400 El Yapımı Kemençe

Sürmene'nin 81 Yaşındaki Kemençe Ustası Hasan Sancak

81 yaşında olan Hasan Sancak, Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaklaşık 65 yıldır kemençe yapıyor. Bugüne kadar tamamen el yapımı 400 kemençe üretti.

Benim bir ustam olmadı

"81 yaşındayım. Benim bir ustam yok. İlkokula giderken kemençe yapmaya başladım. Ustam olmadığı için yaptığım kemençeler, hiçbir ustanın yaptığına benzemez. Bunu iyi anlamda söylemiyorum. İyi ya da kötü olduğuna karar verecek olan, kemençeyi kullanan üstatlardır. Kararı üstatlar verir, ben değilim. Bizim ailede kemençe yapan kimse yok. İlk mesleğim kunduracılıktır. Ayakkabı dükkânı açtım ama yine de kemençe yapmaya devam ettim. Bu yetenek bana Allah vergisi. Bahattin Çamurali üstadımız rahmetli, benim köylümdür. Kendisi iyi bir kemençe ustası ve iyi bir icracıydı. Onun elinde gördüğüm kemençeleri yapmaya çalışırdım. O yetenek bende vardı. O gün bugündür kemençe yaparım ama çalmasını bilmem"

El yapımı geleneği, hatıra defteri ve uluslararası başarı

Hasan Sancak, kemençe yapımında zaman içinde birçok değişikliğe gittiğini anlattı: "Kemençenin birçok tarafını zamanla değiştirdim. 'Nasıl olur?' diye diye kendi kendimi geliştirdim." Kemençeyi dört ana unsurla tanımlıyor: ağacı, kapağı, işçiliği ve telleri. Bu dört unsurdan biri eksikse enstrümanın kaliteli olmayacağını vurguluyor.

"Bir hatıra defterim var. Bu defterde kemençe çalanların fotoğrafları bulunur. Aynı zamanda o fotoğraflardaki kişilere kemençe yaptım. Defterde yaklaşık 400 kişi var." Sancak, kemençe yapımını uzun yıllar köyde sürdürdüğünü, 1990 yılında şu anki dükkânını açtığını ve 2000'li yıllarda hatıra defterini tutmaya başladığını belirtiyor. "Yaklaşık 35 yıldır bu küçük dükkânda kemençe yapıyorum. Fiilen 65 yıldır bu işle uğraşıyorum."

Komşu ülke Yunanistan için de kemençe üreten Sancak, "2005 yılında Kültür Bakanlığı aracılığıyla Yunanistan'da düzenlenen kemençe yapma yarışmasına katıldım. 55 Yunanlı arasında tek Türk bendim ve o yarışmada üçüncü oldum." dedi.

İlk yıllarla günümüz arasındaki farkı da anlatan Sancak, "65 yıl önce yaptığım kemençe ile bugün yaptığım kemençe arasında çok fark var. Şimdi işler daha kolay. O zamanlar köyde çalışıyordum; elektrik yoktu, her şeyi el yordamıyla yapıyorduk. Teknoloji işimizi çok kolaylaştırdı. Ancak yetenekli olmazsan bu işi yapamazsın. Sabırlı olmazsan da yapamazsın. Bu işi benim gibi tamamen elde yapan pek yok, çoğu makineyle yapıyor. Benden yaşlısı yok diyebilirim ama yaşıma yakın olanlar var" sözleriyle el işçiliğinin önemine dikkat çekti.

