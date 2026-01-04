DOLAR
Ahmet Arvasi 37. Ölüm Yıldönümünde İstanbul'da Anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği ve Yesevi Alperenler iş birliğinde Sultanahmet’te düzenlenen etkinlikte S. Ahmet Arvasi eserleri ve fikir mirası konuşuldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:00
Türkiye Yazarlar Birliği ile Yesevi Alperenler'in Sultanahmet anması

Türk milliyetçiliğinin ve Türk-İslâm Ülküsünün anıt şahsiyetlerinden S. Ahmet Arvasi, vefatının 37. yıl dönümünde İstanbul'da düzenlenen bir programla anıldı.

Etkinlik, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ile Yesevi Alperenler iş birliğinde Sultanahmet'teki Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi'nde gerçekleştirildi. Programda Arvasi'nin Türk fikir hayatına kazandırdığı eserler ve kültür mirası ele alındı.

Programın açılış konuşmaları Yesevi Alperenler Ocağı'ndan Kürşat Mican ve TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı tarafından yapıldı. Ardından Nazlı Hilal Aydın ve Muhammed Muhammedoğlu adlı gençler Arvasi'nin şiirlerini okudular.

Oturumu yöneten Hüdavendigâr Onur, kısa konuşmasında Arvasi için şunları söyledi: "Eserleri okunduğunda yaşadığı dönemin sorunlarına çözüm aradığı görülür. Satır aralarında fıkıh ve itikat bilgileri sıkça yer alır. Ahmet Arvasi bir fıkıh âlimidir".

Avukat ve Türkiye gazetesi yazarı Rahim Er ise Arvasi'yi "büyük bir mütefekkir" olarak tanımlayarak anılarını paylaştı: "Ölümünün ardından yaklaşık 40 yıl geçti ama bıraktığı iz günümüzde devam ediyor, gelecekte yine devam edecektir".

1990-93 yılları arasında MÇP İstanbul İl Başkanlığı yapan, MHP eski Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk da konuşmasında Arvasi'nin Mamak zindanlarında kalp rahatsızlığına yakalandığını belirtti ve şunları kaydetti: "Ona bu zulmü yapanlar daha sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu meselesinin çözümü için ayağına gelerek yardım istediler. ‘Doğu Anadolu Gerçeği’ adlı eseri böyle kaleme alındı".

Yazar Muzaffer Doğan da programda Arvasi'nin kitaplarından etkilendiğini, eserlerini okuduğunu ve kendisine imzalattığını anlattı.

Programın sonunda Hüdâvendigâr Onur, Rahim Er ve Bozkurt Yaşar Öztürk'e Mehmet Ali Bal'ın "Esmâ-i Hüsnâ" adlı kitabı hediye edildi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

