Karagöz ile Bilim Sahneye Taşındı: Solhan'da Yoğun İlgi

Solhan'da sahnelenen "Karagöz Bilim Peşinde" oyunu geleneksel gölge oyununu bilimle buluşturdu; Doç. Dr. Erdinç Öcal öncülüğünde çocuklara bilimi sevdirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:32
Karagöz ile Bilim Solhan Sahnesinde Buluştu

Geleneksel gölge oyunu, bilim tarihini çocuklara taşıdı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde sahnelenen "Karagöz Bilim Peşinde" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Oyun, geleneksel Türk tiyatrosunun ögelerini bilimsel içerikle birleştirerek farklı nesiller için eğitici ve eğlenceli bir deneyim sundu.

Oyunun yapım ve araştırma ekibinde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kukla ve Karagöz Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Doç. Dr. Erdinç Öcal öncülüğünde, çocuklara hem bilimi sevdirmek hem de unutulmaya yüz tutan kültürel değerleri aktarmak amaçlandı.

Geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz üzerinden kurgulanan oyunda; Hezarfen Ahmet Çelebi, İbn-i Sina, Marie Curie ve Newton gibi bilim insanları, Karagöz ve Hacivat karakterleri aracılığıyla eğlenceli ve öğretici bir dille tanıtıldı. Sahneleme, izleyicilere eğlenerek öğrenme imkânı sağladı.

Doç. Dr. Erdinç Öcal, projenin amaçlarını şöyle özetledi: "Kendi özümüz olan Karagöz kültürüyle hem kendi bilim insanlarımızı hem de dünya bilim tarihine yön veren isimleri çocuklarımıza anlatmayı hedefledik. Kuka Sahne olarak amacımız, eğlenerek öğrenmelerini sağlarken aynı zamanda geleneksel kültürümüzün yaşatılmasına katkı sunmak".

"Karagöz Bilim Peşinde" adlı oyunun ilk gösterimi Muş Kültür Merkezinde yapıldı. Öcal, gösterimlerin çevre illerde sürmesinin ve ilerleyen dönemde Türkiye genelinde turne şeklinde devam etmesinin planlandığını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

