Aydınlı Doğaseverler Milas'ta İkiz (Eski) Türbe ve Labranda'yı Keşfetti

EKODOSD üyeleri rehber eşliğinde Milas'ta İkiz (Eski) Türbe, Labranda ve Uzunyuva Anıt Mezar dahil birçok tarihi alanı gezdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:59
Aydınlı doğaseverler Milas’ta tarihi rotayı keşfetti

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri, Muğla'nın Milas ilçesindeki İkiz (Eski) Türbe bölgesinden başlayarak, ilçenin önemli tarihi ve kültürel miraslarını rehber eşliğinde gezdi.

Etkinlik rotası ve incelemeler

Her hafta düzenlenen gezi turlarının bu haftaki durağı İkiz (Eski) Türbe oldu. Doğaseverler orman içindeki yürüyüşün ardından Labranda'ya ulaşarak, profesyonel turist rehberi Hakan Bahçecioğlu eşliğinde kutsal alan ve yapılarını inceledi.

Başkan Bahattin Sürücü'nün açıklaması

"Bu haftaki etkinliğimiz için, doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından bölgemizin en zengin kentlerinden biri olan Milas’a gittik. Batı Karya’nın kutsal alanlarından biri olan Labranda ve Horasan erenlerinin kurduğu İkiz (Eski) Türbe bölgesinde bir etkinlik gerçekleştirdik. Orman içinde yaptığımız yürüyüşün sonunda Labranda’ya gelerek, Profesyonel turist rehberi Hakan Bahçecioğlu’nun eşliğinde kutsal alanla ilgili bilgi aldık. Karya kavimlerinin yılın belirli günlerinde toplanarak, çeşitli ayinler ve kurban törenleri yaptıkları ve aynı zamanda ülkeleri için önemli kararlar aldıkları kutsal alanın yapılarını sisler içinde gezdik. Kutsal sayılmasına neden olan yarık kayaya çıkarak, buradaki anıt mezarı da ziyaret ettik. Rotamızın üzerindeki, Horasan erenleri tarafından kurulan Eski (İkiz) Türbe köyüne gittik. 16 yıl önce geldiğimizde İkiz türbelerden birinin tamamen yıkılmış, diğer türbenin duvarının bir bölümünün bir menengiç ağacının devrilmesiyle birlikte yıkıldığını görmüştük. Kitabesine göre 1025 yılında yapıldığı bilinen Türbelerin restore edilmiş hallerini, değişen camisini, yağlık ve medresenin bulunduğu tarihi yapıları gezdik. Etkinliğin sonunda Milas’a gelip, bir soygun sonucunda açığa çıkarılarak arkeoloji dünyasının gündemini oturan Hekatomnos’un mezarının bulunduğu Uzunyuva Anıt Mezar ve Müze Kompleksini gezdik. Arkeopark alanındaki kültür varlıklarını inceledik, Milas’ın ünlü halı ve kilimlerini gördük ve nasıl yapıldıklarıyla ilgili bilgiler aldık. Kentin içinde yer alan, Fransız asıllı eşi Suzan Menteşe için yaptırılan farklı mimarisi olan Murat Salih Menteşe Evi ve 1930’lu yıllarda Rodos’tan gelen Macar usta ve sanatkarca inşa edilen, Orta Avrupa ve Akdeniz mimari özelliklerini taşıyan evleri dolaştık. Gerek kent içinde gerekse çevresinde ekoturizm faaliyetleri için büyük zenginlikleri bulunan Milas’ın bu değerlerine sahip çıkması, doğalarını koruması çok önemlidir. Bu zenginliklerin korunarak kullanılıp geleceğe taşınması ve tanıtılması halinde bundan en çok Milaslılar kazançlı çıkacaktır" dedi.

Koruma ve tanıtım çağrısı

Etkinlik boyunca vurgulanan Milasın doğal ve kültürel mirasının korunması, restore edilen yapıların ve arkeolojik değerlerin tanıtılması gerektiği belirtildi.

