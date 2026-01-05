Karagöz Bilim Peşinde: Solhan'da Tiyatroyla Bilim Buluşması

Bingöl'ün Solhan ilçesinde sahnelenen Karagöz Bilim Peşinde adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Oyun, geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz'ü bilimin temel figürleriyle buluşturarak çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu.

Geleneksel Sanat ve Bilimsel Eğitim

Oyun, Kukla ve Karagöz Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Doç. Dr. Erdinç Öcal öncülüğünde sahnelendi. Amaç; çocuklara bilimi sevdirmek ve unutulmaya yüz tutan geleneksel kültürel değerleri aktarmak olarak açıklandı.

Doç. Dr. Erdinç Öcal konuya ilişkin şunları söyledi: "Kendi özümüz olan Karagöz kültürüyle hem kendi bilim insanlarımızı hem de dünya bilim tarihine yön veren isimleri çocuklarımıza anlatmayı hedefledik. Kuka Sahne olarak amacımız, eğlenerek öğrenmelerini sağlarken aynı zamanda geleneksel kültürümüzün yaşatılmasına katkı sunmak"

Karakterler ve Bilim İnsanları

Geleneksel Karagöz ve Hacivat karakterleri aracılığıyla sahneye taşınan oyunda, Hezarfen Ahmet Çelebi, İbn-i Sina, Marie Curie ve Newton gibi bilim insanları çocuklara eğlenceli bir anlatımla tanıtıldı. Sunum, izleyicilere eğlenerek öğrenme fırsatı sundu.

İlk Gösterim ve Turne Planı

Oyunun ilk gösterimi Muş Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Öcal, gösterimlerin çevre illerde ve ilerleyen süreçte Türkiye genelinde turne şeklinde devam etmesinin planlandığını belirtti.

