Ahmet Hamdi Tanpınar 'Eşik’te Bir Hülya Adamı' Söyleşisi 12 Ocak'ta OSM

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 12 Ocak'ta Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenecek 'Eşik’te Bir Hülya Adamı' söyleşisinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ı konuşacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:32
Ahmet Hamdi Tanpınar 'Eşik’te Bir Hülya Adamı' Söyleşisi 12 Ocak'ta OSM

Ahmet Hamdi Tanpınar 'Eşik’te Bir Hülya Adamı' Söyleşisi 12 Ocak'ta OSM

Etkinlik duyurusu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ı konu alan bir söyleşi düzenliyor.

Ocak kültür sanat takvimi çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlik, 12 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) yapılacak.

Söyleşinin içeriği ve katılımcılar

"Eşik’te Bir ‘Hülya Adamı’ Ahmet Hamdi Tanpınar" başlıklı söyleşide Tanpınar’ın edebiyatı, düşünce dünyası ve Türk edebiyatındaki yeri ele alınacak. Programda Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, Araştırmacı-Yazar İlyas Dirin ve Dr. Oğuz Şenses yer alacak.

Alanında uzman isimler, Tanpınar’ın eserlerine ve entelektüel mirasına farklı açılardan ışık tutacak.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE EDEBİYAT DÜNYASININ ÖNEMLİ...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE EDEBİYAT DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN AHMET HAMDİ TANPINAR, ‘EŞİK’TE BİR HÜLYA ADAMI’ İSİMLİ SÖYLEŞİDE KONUŞULACAK.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Hamdi Tanpınar 'Eşik’te Bir Hülya Adamı' Söyleşisi 12 Ocak'ta OSM
2
Hisarcık’ta Adem Özköse ile 'Esir Türkler, Müslüman Doğu Türkistan Halkı' Söyleşisi
3
Bayburt Taht Köyü'nde Mukabele ve Hatim Duası
4
Erzurum'da 2025'te Kültür ve Sanat Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü
5
Doğu'da Kar ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Tekman'da Eğitime Ara
6
Kahramanmaraş’ta Nostalji Durağı: Mustafa Çot’un Antika Dükkânı
7
Oltu Stadyumu 40 Yıldır İbrahim Kara’ya Emanet

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları