Ahmet Hamdi Tanpınar 'Eşik’te Bir Hülya Adamı' Söyleşisi 12 Ocak'ta OSM

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ı konu alan bir söyleşi düzenliyor.

Ocak kültür sanat takvimi çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlik, 12 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) yapılacak.

Söyleşinin içeriği ve katılımcılar

"Eşik’te Bir ‘Hülya Adamı’ Ahmet Hamdi Tanpınar" başlıklı söyleşide Tanpınar’ın edebiyatı, düşünce dünyası ve Türk edebiyatındaki yeri ele alınacak. Programda Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, Araştırmacı-Yazar İlyas Dirin ve Dr. Oğuz Şenses yer alacak.

Alanında uzman isimler, Tanpınar’ın eserlerine ve entelektüel mirasına farklı açılardan ışık tutacak.

