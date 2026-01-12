Aydın Gençleri Cihanoğlu Külliyesi'nde Tezhiple Buluştu

Uygulamalı atölye gençlere geleneksel sanatı öğretti

Aydın Gençlik Merkezi’ne bağlı gençler, Cihanoğlu Külliyesi’nin tarihi atmosferinde düzenlenen tezhip atölyesinde geleneksel sanatın inceliklerini öğrenerek renkli motiflerle unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Aydın Gençlik Merkezi, gençleri kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Gençlik merkezine gelen katılımcılar, külliyede gerçekleştirilen atölyede klasik desen ve motiflerle kendi eserlerini oluşturma fırsatı buldu.

Geleneksel Türk süsleme sanatlarından biri olan tezhip, alanında uzman eğitmen eşliğinde gençlere uygulamalı olarak tanıtıldı. Atölyede fırça ve boyalarla yapılan çalışmalar katılımcılara hem sanatsal hem de kültürel kazanım sağladı.

Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Cihanoğlu Külliyesi’ndeki etkinlik, gençlerin sanata ilgisini artırırken geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sundu. Etkinliğe katılan gençler, tezhip sanatıyla ilk kez tanışmanın mutluluğunu dile getirdi.

Aydın Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada "Gençlik merkezimize gelen gençlerimizle Cihanoğlu Külliyesi’nde unutulmaz bir deneyim yaşadık Tezhip sanatının dünyasında eğitmenimiz eşliğinde renkli motifler oluşturduk" ifadeleri yer aldı.

