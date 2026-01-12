Mudurnu Delice'de 'Birikme Geceleri' Canlandı: 20 Geleneksel Oyunla Kahkaha

Mudurnu'nun Delice köyünde düzenlenen 'Birikme Geceleri'nde soba başında sergilenen yaklaşık 20 geleneksel oyun, köylüleri kahkahaya boğdu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:13
Mudurnu Delice'de 'Birikme Geceleri' Canlandı: 20 Geleneksel Oyunla Kahkaha

Delice'de 'Birikme Geceleri' geleneği yaşatıldı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Osmanlı döneminden günümüze uzanan ve kış gecelerinin vazgeçilmezi olan ’Birikme Geceleri’ geleneği Delice köyünde yeniden canlandırıldı. Etkinlikte, köy konağını dolduran vatandaşlar soba başında bir araya gelerek teknolojiden uzak, sıcak anlar yaşadı.

Köy odasında soba, sahnede 20 gelenek

Mudurnu ilçesine bağlı köylerde, kış aylarında sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla asırlardır süren ’Birikme Geceleri’ uygulaması, Sürmeli köyünün ardından bu hafta Delice köyünde gerçekleştirildi. Çevre köylerden de yoğun katılımın olduğu etkinlikte, dedelerinden miras kalan kültür canlandırıldı.

Geçmişte elektrik, telefon ve televizyonun olmadığı zamanlarda gaz lambası ışığında yapılan eğlenceler günümüze taşınırken, köy odasında yanan sobanın etrafında toplanan kalabalık temsili oyunlarla dolu bir gece izledi. Motor tamiri oyunu, eski usul tartı oyunu, tarla ekmeği ve yabani hayvanlardan koruma oyunu, semer oyunu ile yoğurt yeme yarışması gibi gösteriler ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 farklı geleneksel oyunun sahnelendiği gecede performanslar izleyicileri kahkahaya boğdu.

Delice köyü muhtarı Muzaffer Yalçın, geleneksel kültürün yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eski adetlerimizden olan ’Birikme Geceleri’ni yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız daha çok katılımcıya ulaşmak ve gençlerimize bu gelenekleri aktarmak. Bu akşam etkinlik sayımızı artırarak daha zengin bir program sunduk. Gençlere örnek olmak, onları sadece bilgisayara ve televizyona bağlı kalmaktan kurtarmak istiyoruz. İnsanların bu tür etkinliklerle de mutlu olabileceğini, sosyalleşebileceğini gösteriyoruz."

Gecenin sonunda köylüler, imece usulü hazırlanan ikramlar eşliğinde sohbet ederek geleneği sürdürmenin mutluluğunu paylaştı.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE, OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE UZANAN VE KIŞ GECELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE, OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE UZANAN VE KIŞ GECELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLAN ‘BİRİKME GECELERİ’ GELENEĞİ YAŞATILMAYA DEVAM EDİYOR. DELİCE KÖYÜ’NDE BİR ARAYA GELEN VATANDAŞLAR, SOBA BAŞINDA SERGİLENEN ORTA OYUNLARIYLA TEKNOLOJİDEN UZAK, KEYİFLİ ANLAR YAŞADI.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE, OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE UZANAN VE KIŞ GECELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da Gece Turizmine Yeni Rota: Ortahisar Aydınlandı
2
Trabzonlu Dağcılardan Demirkapı Tepesi'nde Kış Zirve Tırmanışı
3
Aydın Gençleri Cihanoğlu Külliyesi'nde Tezhiple Buluştu
4
Mudurnu Delice'de 'Birikme Geceleri' Canlandı: 20 Geleneksel Oyunla Kahkaha
5
Yıldırım'da Bursa'nın Fethi — 700. Yıla Özel Söyleşiler ve Tiyatro
6
Kapadokya'da Gece Turizminin Yeni Rotası: Ortahisar
7
Yüreğimizdeki Ezgiler Bursa'da gönüllere dokundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları