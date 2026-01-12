Mudurnu Delice'de 'Birikme Geceleri' Canlandı: 20 Geleneksel Oyunla Kahkaha

Delice'de 'Birikme Geceleri' geleneği yaşatıldı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Osmanlı döneminden günümüze uzanan ve kış gecelerinin vazgeçilmezi olan ’Birikme Geceleri’ geleneği Delice köyünde yeniden canlandırıldı. Etkinlikte, köy konağını dolduran vatandaşlar soba başında bir araya gelerek teknolojiden uzak, sıcak anlar yaşadı.

Köy odasında soba, sahnede 20 gelenek

Mudurnu ilçesine bağlı köylerde, kış aylarında sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla asırlardır süren ’Birikme Geceleri’ uygulaması, Sürmeli köyünün ardından bu hafta Delice köyünde gerçekleştirildi. Çevre köylerden de yoğun katılımın olduğu etkinlikte, dedelerinden miras kalan kültür canlandırıldı.

Geçmişte elektrik, telefon ve televizyonun olmadığı zamanlarda gaz lambası ışığında yapılan eğlenceler günümüze taşınırken, köy odasında yanan sobanın etrafında toplanan kalabalık temsili oyunlarla dolu bir gece izledi. Motor tamiri oyunu, eski usul tartı oyunu, tarla ekmeği ve yabani hayvanlardan koruma oyunu, semer oyunu ile yoğurt yeme yarışması gibi gösteriler ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 farklı geleneksel oyunun sahnelendiği gecede performanslar izleyicileri kahkahaya boğdu.

Delice köyü muhtarı Muzaffer Yalçın, geleneksel kültürün yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eski adetlerimizden olan ’Birikme Geceleri’ni yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız daha çok katılımcıya ulaşmak ve gençlerimize bu gelenekleri aktarmak. Bu akşam etkinlik sayımızı artırarak daha zengin bir program sunduk. Gençlere örnek olmak, onları sadece bilgisayara ve televizyona bağlı kalmaktan kurtarmak istiyoruz. İnsanların bu tür etkinliklerle de mutlu olabileceğini, sosyalleşebileceğini gösteriyoruz."

Gecenin sonunda köylüler, imece usulü hazırlanan ikramlar eşliğinde sohbet ederek geleneği sürdürmenin mutluluğunu paylaştı.

