Yıldırım'da Bursa'nın Fethi — 700. Yıla Özel Söyleşiler ve Tiyatro

Yıldırım Belediyesi 2025-2026 Kültür Sezonu kapsamında Bursa'nın fethini akademik söyleşiler ve bir tiyatro oyunuyla Bursalılarla buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:17
Yıldırım Belediyesi’nde Bursa’nın Fethi Masaya Yatırılıyor

Yıldırım Belediyesi, 'Beylikten Cihan Devleti'ne temasıyla açtığı 2025-2026 Kültür Sezonu kapsamında Bursa'nın fethini tarihsel, kültürel ve felsefi yönleriyle ele almaya devam ediyor. Etkinlikler, fetihin 700’üncü yıl dönümüne özel bir programla Bursalıları buluşturmayı hedefliyor.

Fetih Söyleşileri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fetih Söyleşileri, dört hafta sürecek bir takvimle gerçekleştirilecek. Program kapsamında; 10 0cak’ta Prof. Dr. Feridun Emecen, 17 Ocak’ta Prof. Dr. SuraiyaFaroqhi, 7 Şubat’ta Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk ve 14 Şubat’ta Prof. Dr. Haşim Şahin Bursalılarla buluşacak. Söyleşiler, Bursa’nın fetih tarihinin kültürel ve akademik boyutlarını tartışmaya açacak ve Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezinde düzenlenecek.

Çocuklara Tiyatro

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bir diğer etkinliği ise 'Bursa'nın Fethi' adlı tiyatro oyunu olacak. Oyun, fetihte önemli bir rol oynayan Balaban Bey'in şahitlik ve anlatımlarıyla Bursa'nın fethi sürecini sahneye taşıyacak. Sanat yönetmenliğini Sebahattin Kılıç'ın yaptığı ve BKGM oyuncularının rol aldığı oyun, Barış Manço Kültür Merkezi'nde 10 Ocak Cumartesi günü saat 19.30’da izleyiciyle buluşacak.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

