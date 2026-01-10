Kırklareli'de Bin Yıllık Koleda Geleneği Başladı

Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde, Balkan kökenli yaklaşık 1000 yıllık Koleda geleneğinin 8'incisi 'korkutmak' temasıyla açıldı; protokol ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:30
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:46
8'incisi düzenlenen festivalin teması 'korkutmak'

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, Balkanlar’dan günümüze uzanan yaklaşık 1000 yıllık geçmişe sahip Koleda etkinliği başladı.

Bu yıl 8’incisi düzenlenen ve teması 'korkutmak' olan festivalin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Trakya’nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku geceleri, Büyükmandıra'da Koleda adıyla kutlanıyor. Katılımcılar beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarına vuruyor, mahalleliyi ve esnafı korkutuyor.

Festivalin açılışına AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Büyükmandıra Belde Belediye Başkanı Ersan Çölgecen, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan festival, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

