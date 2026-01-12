Yüreğimizdeki Ezgiler Bursa'da gönüllere dokundu

Türk Halk Müziği eserleri Bursalılarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yüreğimizdeki Ezgiler' konseri, sanatseverlere unutulmaz bir müzik akşamı sundu.

Program, Türk Halk Müziği Bölümü tarafından hazırlandı ve solistler Serap Nevin Omurtay, Cansel Torun Koşar ve Semih Ersoy sahne aldı.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Solistler, Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini Bursalı dinleyiciler için seslendirerek performanslarıyla beğeni topladı.

Konuklar, gece boyunca konseri ilgiyle takip etti ve gecenin sonunda sanatçıları uzun süre alkışlayarak takdirlerini gösterdi.

