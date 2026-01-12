Yüreğimizdeki Ezgiler Bursa'da gönüllere dokundu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün 'Yüreğimizdeki Ezgiler' konseri, Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Halk Müziği sevenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:17
Yüreğimizdeki Ezgiler Bursa'da gönüllere dokundu

Yüreğimizdeki Ezgiler Bursa'da gönüllere dokundu

Türk Halk Müziği eserleri Bursalılarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yüreğimizdeki Ezgiler' konseri, sanatseverlere unutulmaz bir müzik akşamı sundu.

Program, Türk Halk Müziği Bölümü tarafından hazırlandı ve solistler Serap Nevin Omurtay, Cansel Torun Koşar ve Semih Ersoy sahne aldı.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Solistler, Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini Bursalı dinleyiciler için seslendirerek performanslarıyla beğeni topladı.

Konuklar, gece boyunca konseri ilgiyle takip etti ve gecenin sonunda sanatçıları uzun süre alkışlayarak takdirlerini gösterdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORKESTRA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘YÜREĞİMİZDEKİ EZGİLER’...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORKESTRA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘YÜREĞİMİZDEKİ EZGİLER’ KONSERİ, SANATSEVERLERE UNUTULMAZ BİR MÜZİK AKŞAMI YAŞATTI.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORKESTRA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘YÜREĞİMİZDEKİ EZGİLER’...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da Gece Turizmine Yeni Rota: Ortahisar Aydınlandı
2
Trabzonlu Dağcılardan Demirkapı Tepesi'nde Kış Zirve Tırmanışı
3
Aydın Gençleri Cihanoğlu Külliyesi'nde Tezhiple Buluştu
4
Mudurnu Delice'de 'Birikme Geceleri' Canlandı: 20 Geleneksel Oyunla Kahkaha
5
Yıldırım'da Bursa'nın Fethi — 700. Yıla Özel Söyleşiler ve Tiyatro
6
Kapadokya'da Gece Turizminin Yeni Rotası: Ortahisar
7
Yüreğimizdeki Ezgiler Bursa'da gönüllere dokundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları