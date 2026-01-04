DOLAR
Sivas’ta Tel Helva Geleneği: Kış Gecelerinin Vazgeçilmezi

Sivas’ta köy odalarının geleneksel lezzeti tel helva, Gürün'de düzenlenen Kış Yarısı Programı'nda <strong>en az 6 kişilik kol kuvveti</strong>yle yaşatıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:57
Sivas’ta Tel Helva Geleneği: Kış Gecelerinin Vazgeçilmezi

Sivas’ta Tel Helva Geleneği Yaşatılıyor

Sivas’ta soğuk kış gecelerinde köy odalarının vazgeçilmezi olan tel helva kültürü sürdürülüyor. Yapımı saatler süren ve en az 6 kişilik kol kuvveti gerektiren bu gelenek, birlik ve beraberliğin simgesi olarak yaşatılıyor.

Geleneksel Hazırlık ve Malzemeler

Gelenekte şeker; su, tereyağı, un ve limon tuzu kullanılarak şeker kaynatılıyor. Kaynatılan şeker bir tava içerisinde kar üzerinde soğutuluyor. İyice sertleşen şeker, 6 kişinin kol kuvveti ile çekilerek pişmaniye kıvamına getiriliyor ve sohbet eşliğinde tüketiliyor.

Gürün'de Kış Yarısı Programı

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, yağan kar ve ardından etkili olan dondurucu soğukla birlikte böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çiftçi ev sahipliğinde, Suçatı Mahmut Boyraz Gençlik Evinde gerçekleştirilen Kış Yarısı Programında tel helva çekildi.

Çok sayıda kişinin katıldığı programda, yenilen yemeklerin ardından tel helva şekeri hazırlanarak saatlerce kol kuvvetiyle çekildi ve hazırlık sırasında katılımcılar sohbet etti. Programda konuşan Başkan Çiftçi, kış yarısı eğlencesine katılanlara teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

