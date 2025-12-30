DOLAR
Altındağ Belediyesi'nin Sarıkamış Tiyatro Gösterisi

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi'nin Sarıkamış Harekatı tiyatrosu, gençlerin performansıyla izleyenleri duygulandırdı; Ahu Özyakup gençleri ve öğretmenleri tebrik etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:27
Gençlerin sahne performansı duygulandırdı

Altındağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı konulu tiyatro gösterisi, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, yıl boyunca aldıkları eğitimlerin sonucunu sahnede sergiledi. Altındağlı gençler sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı; gösteriyi öğretmenleri, aileleri ve Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahu Özyakup de izledi.

Etkinlik, tarih bilinci ve toplumsal duyarlılığı bir araya getirirken, gençlerin tiyatrodaki yetkinliği dikkat çekti.

Sarıkamış şehitlerimizin ruhları şad olsun

Ahu Özyakup şöyle konuştu: "Gençlerimiz bir tiyatro gösterisinde daha adeta profesyonel oyunculara taş çıkardı. Tarih bilincine sahip bir gençlik yetiştirmekten ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Altındağ’da tarihine, geçmişine sahip çıkan, bilinçli nesiller yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Belediye olarak, çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Tiyatro gösterisinde emeği geçen herkesi, gençlerimizi ve onların yetişmesinde büyük emek sarf eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Sarıkamış’ta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun"

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

