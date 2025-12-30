DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,02%
ALTIN
6.015,39 -0,68%
BITCOIN
3.773.107,61 -0,89%

Bakan Ersoy: 2025'te 180 kültür varlığı iade edildi

Bakan Ersoy, 2025'te uluslararası iş birliği ve hukuki süreçlerle toplam 180 kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:56
Bakan Ersoy: 2025'te 180 kültür varlığı iade edildi

Bakan Ersoy: 2025'te 180 kültür varlığı iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı içinde yürütülen çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

Çalışma yöntemi ve kurumların rolü

Ersoy, çalışmaların bilimsel, hukuki ve diplomatik boyutunun birlikte yürütüldüğünü belirterek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere müze, müzayede ve koleksiyon incelemelerinin titizlikle gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, paylaşımında 'Müzeler, müzayede evleri ve koleksiyonlar titizlikle incelendi; uluslararası iş birlikleri ve hukuki süreçler kararlılıkla yürütüldü.' ifadelerine yer verdi.

2025'te elde edilen somut sonuçlar

Ersoy, 2025 yılında toplam 180 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandığını duyurdu. Uzun soluklu çalışmaların birikimiyle; 2018-2025 döneminde iade edilen eser sayısının 9 bin 133'e, 2002-2025 döneminde ise toplam iade edilen eser sayısının 13 bin 448'e ulaştığını belirtti.

Dikkat çeken iadeler

Bakanın paylaştığı örnekler arasında, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius heykeli'nin ABD'den Türkiye'ye getirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı sergisi kapsamında halkın ziyaretine sunulması yer aldı.

İsviçre ile yürütülen iş birliği çerçevesinde, St. Gallen Kantonu'nda ele geçirilen 7 Anadolu kökenli eser ülkeye kazandırıldı. Bahreyn'den gönüllü iade edilen, İbn-i Berrecân’a ait 1268 tarihli 'Kitab Şerhu’l-Esma' adlı yazma eser ise 3 Temmuz 2025'te Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine teslim edildi.

New York'ta düzenlenen törenlerle iade edilen eserler arasında Urartu Dönemi'ne ait bronz kemer, boğa başlı miğferler, Lidya gümüş phialesi, Roma İmparatorluk Dönemi zırhlı imparator heykeli ve 83 adet Anadolu darphanesi kökenli bronz sikke bulunuyor.

Sonuç ve mesaj

Ersoy, her iadenin yalnızca bir eserin geri dönüşü olmadığını, aynı zamanda tarihe, hafızaya ve kültürel egemenliğe sahip çıkmanın göstergesi olduğunu belirterek, "Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyoruz" dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, "MÜZELER, MÜZAYEDE EVLERİ VE KOLEKSİYONLAR TİTİZLİKLE...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, "MÜZELER, MÜZAYEDE EVLERİ VE KOLEKSİYONLAR TİTİZLİKLE İNCELENDİ; ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ VE HUKUKİ SÜREÇLER KARARLILIKLA YÜRÜTÜLDÜ. 2025 YILINDA TOPLAM 180 KÜLTÜR VARLIĞININ ÜLKEMİZE İADESİ SAĞLANDI" DEDİ.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, "MÜZELER, MÜZAYEDE EVLERİ VE KOLEKSİYONLAR TİTİZLİKLE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür Neferleri Onur Gecesi: Adige Kültür Derneği Samsun'da
2
Bakan Ersoy: 2025'te 180 kültür varlığı iade edildi
3
Kuşadası Belediyesi, Yalova’daki Şehitler Nedeniyle Yeni Yıl Etkinliklerini İptal Etti
4
Nazilli Fotoğraf Sanatı Derneği 10. Olağan Genel Kurulu — Refik Karacaoğlu Yeniden Başkan
5
Engelsiz Yazar Gökhan Sağıt Denizli Kitap Fuarı'nda Okuyucularıyla Buluştu
6
Altındağ Belediyesi'nin Sarıkamış Tiyatro Gösterisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları