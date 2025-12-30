Bakan Ersoy: 2025'te 180 kültür varlığı iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı içinde yürütülen çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

Çalışma yöntemi ve kurumların rolü

Ersoy, çalışmaların bilimsel, hukuki ve diplomatik boyutunun birlikte yürütüldüğünü belirterek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere müze, müzayede ve koleksiyon incelemelerinin titizlikle gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, paylaşımında 'Müzeler, müzayede evleri ve koleksiyonlar titizlikle incelendi; uluslararası iş birlikleri ve hukuki süreçler kararlılıkla yürütüldü.' ifadelerine yer verdi.

2025'te elde edilen somut sonuçlar

Ersoy, 2025 yılında toplam 180 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandığını duyurdu. Uzun soluklu çalışmaların birikimiyle; 2018-2025 döneminde iade edilen eser sayısının 9 bin 133'e, 2002-2025 döneminde ise toplam iade edilen eser sayısının 13 bin 448'e ulaştığını belirtti.

Dikkat çeken iadeler

Bakanın paylaştığı örnekler arasında, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius heykeli'nin ABD'den Türkiye'ye getirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı sergisi kapsamında halkın ziyaretine sunulması yer aldı.

İsviçre ile yürütülen iş birliği çerçevesinde, St. Gallen Kantonu'nda ele geçirilen 7 Anadolu kökenli eser ülkeye kazandırıldı. Bahreyn'den gönüllü iade edilen, İbn-i Berrecân’a ait 1268 tarihli 'Kitab Şerhu’l-Esma' adlı yazma eser ise 3 Temmuz 2025'te Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine teslim edildi.

New York'ta düzenlenen törenlerle iade edilen eserler arasında Urartu Dönemi'ne ait bronz kemer, boğa başlı miğferler, Lidya gümüş phialesi, Roma İmparatorluk Dönemi zırhlı imparator heykeli ve 83 adet Anadolu darphanesi kökenli bronz sikke bulunuyor.

Sonuç ve mesaj

Ersoy, her iadenin yalnızca bir eserin geri dönüşü olmadığını, aynı zamanda tarihe, hafızaya ve kültürel egemenliğe sahip çıkmanın göstergesi olduğunu belirterek, "Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyoruz" dedi.

