Engelsiz Yazar Gökhan Sağıt Denizli Kitap Fuarı'nda Okuyucularıyla Buluştu

Engelsiz Yazar Gökhan Sağıt, Denizli Kitap Fuarı’nda dört şiir kitabını imzaladı; son kitabı 'Sonsuz Düşlerim'i 7 ayda yazdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:38
Denizli’nin Kale ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan ve 'Engelsiz Yazar' kimliğiyle tanınan Gökhan Sağıt, Denizli Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluştu ve dört şiir kitabını imzaladı.

Şiirleri ve yaşam öyküsü

35 yaşındaki Gökhan Sağıt, engelli olduğunun yaklaşık 2 yaşına kadar fark edilmediği bir yaşamın ardından yazma tutkusu ve hayalleriyle şiir kitapları yazmaya devam ediyor. Edebiyat dünyasında 'Engelsiz Yazar' olarak tanınan Sağıt, bugüne kadar yayımladığı dört şiir kitabıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yayımladığı kitaplar: Mucize Dizeler, Bir Engellinin Yüreğinden Şiirler, Bir Engellinin Yüreğinden Şiirler2 ve Sonsuz Düşlerim.

Son kitabı ve mesajı

Son şiir kitabı Sonsuz Düşlerim'i 7 ayda yazdığını belirten Sağıt, "Hayatım boyunca birçok zorlukla karşılaştım ama hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Çünkü biliyordum ki; düşü olan insanın yolculuğu da olur. Ben de hayallerime tutundum, kelimelere sarıldım, engelleri değil, umutları yazdım. Ben engelime takılmadım, canım yandığında susmadım ve yolum zorlaştığında dönmedim. Kelimelerle yürüdüm, umutla direndim ve 4 kitap bıraktım bu hayata. Okuyan herkes bilsin; inanan bir yürek için hiçbir engel aşılmaz değildir. Yazmaya ve umudu paylaşmaya devam edeceğim" dedi.

Sağıt, okurlarıyla birebir buluşmanın mutluluğunu yaşadı ve imza gününde yoğun ilgi gördü.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları