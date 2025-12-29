Bafra Umut Derneği'nden ADEM dikiş kursuna malzeme desteği

Kadınların istihdamına ve aile bütçelerine katkı

Bafra Umut Derneği, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Bafra Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM)'de düzenlenen dikiş kursuna kumaş, biçki ve çeşitli dikiş malzemeleri desteği sağladı.

Merkezde açılan dikiş kursları, ev hanımları ve ihtiyaç sahibi kadınların mesleki beceri kazanmasına ve aile bütçelerinin güçlenmesine katkı sunuyor. Kurslar, katılımcılara hem gelir elde etme hem de kişisel gelişim imkânı sağlıyor.

Dernek başkanı Hülya Yangın Ertekin, yaptığı açıklamada eğitime ve kadın istihdamına önem verdiklerini vurguladı: "Kadınlarımızın üretkenliğini artırmak ve onlara umut olmak için bu tür desteklerimizi sürdüreceğiz. Gönüllülerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum".

Bafra Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi, Bafra Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hasta bakım, giyim, aşçılık ve el sanatları gibi alanlarda kurslar düzenlemeye devam ediyor. Yapılan bağışların kursların sürdürülebilirliğine önemli katkı sağladığı belirtildi.

