Kuşadası Belediyesi, Yalova’daki Şehitler Nedeniyle Yeni Yıl Etkinliklerini İptal Etti

Kuşadası Belediyesi, Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 polisimizin şehit olması nedeniyle kent genelinde planlanan tüm yeni yıl etkinliklerini iptal etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:35
Kuşadası Belediyesi Yeni Yıl Etkinliklerini İptal Etti

Yalova’da düzenlenen operasyonda 3 polisin şehit olması nedeniyle

Kuşadası Belediyesi, Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 polisimizin şehit olması nedeniyle kent genelinde planlanan tüm yeni yıl etkinliklerini iptal ettiğini açıkladı.

Belediye tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Belediyemizin yeni yıl için gerçekleştirecek olduğu tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Yalova’da şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Başımız sağ olsun"

