Anadolu'nun Pompei'si Myra'da 2026'da Antik Tiyatro Restorasyonu

Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti ve Andriake Liman Kentindeki kazı ve restorasyon çalışmaları, 2025 kazı sezonunda da yoğun şekilde sürdü. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik çalışmaların sınırlarını, elde edilen buluntuları ve gelecek planlarını paylaştı.

Myra Antik Tiyatrosu'nda restorasyon planı

Çalışmaların odağını oluşturan antik tiyatroya ilişkin tüm projelerin tamamlandığını belirten Prof. Dr. Nevzat Çevik, projelerin Koruma Kurulu'ndan izin aldığını aktardı. Çevik'e göre restorasyon projesi ihale aşamasına hazırlanıyor ve Kültür ve Turizm Bakanlığı projeyi 2026 bütçesine dahil etti. Onay sürecinin ardından '2026 yılında Myra Antik Tiyatrosu'nun restorasyonuna başlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl heyecanlı bir yıl olacak' dedi.

Tiyatronun mimari ve koruma önemi

Prof. Dr. Çevik, tiyatronun bölgedeki önemini vurgulayarak yapı hakkında şu bilgileri verdi: 'Bu tiyatro yaklaşık 11 bin kişilik kapasiteye sahip. Bölgenin en büyük tiyatrosu ve saf Roma tiyatrosu özellikleri taşıyor. Yaklaşık 16 yıldır yürüttüğümüz kazılarda arşitravlar, lentolar, söveler ve başlıklar dahil çok sayıda orijinal malzeme ortaya çıktı. Amacımız bu malzemeleri yeniden yerine koymak.' Restorasyonun yalnızca görsel değil, esas olarak koruma amaçlı bir çalışma olduğunu belirten Çevik, sürecin yaklaşık 3-4 yıl sürebileceğini ifade etti.

'Anadolu'nun Pompei'si' benzetmesi

Myra'nın korunmuş yapısını değerlendiren Prof. Dr. Çevik, antik kenti 'Anadolu'nun Pompei'si' olarak tanımladı ve alüvyonlarla örtülmesinin korunmayı sağladığını şu sözlerle açıkladı: 'Bastığımız zeminle antik kentin en derin noktası arasında 9,5 metre kod farkı var. Yaklaşık 1,5 kilometre çapından da büyük bir metropol, bugünkü Demre'nin altında yatıyor. Burada çok geniş bir özel mülkiyet alanı söz konusu. Bu nedenle kazılarımız şu an için belirli sınırlar içinde yürütülüyor.' Çevik, kentin ileride yapılacak kazılarda Pompei örneğinde olduğu gibi çok iyi korunmuş biçimde ortaya çıkabileceğini öngördü.

Andriake'de müze ve granaryum

Andriake Liman Kenti'ndeki çalışmalara da dikkat çeken Çevik, burada 16 yıldır aralıksız kazı yürütüldüğünü belirtti. Hadrian dönemine ait granaryumun Likya Uygarlıkları Müzesine dönüştürüldüğünü ve müze binasının Akdeniz'in en büyük granaryumlarından biri olduğunun altını çizdi. Müzenin yaklaşık bir yıldır ziyarete kapalı olduğunu, revizyon çalışmalarının bitme aşamasında olduğunu ve 'bir-iki ay içinde müzemiz, yeni teşhir-tanzim düzeni ve yeni eserlerle yeniden ziyarete açılacak' dedi.

Buluntular: Binlerce küçük obje, büyük bir hikaye

Kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin bilgi değeri üzerinde duran Çevik, sezon içinde müzelik nitelikteki eserlerin yıl sonu itibarıyla müzeye teslim edildiğini söyledi. Yaklaşık 170 küsur eserin müze envanterine girdiğini, bunun dışında binlerce etütlük eser olduğunu aktardı. Seramikler, camlar, metal eşyalar ve günlük kullanım kapları ile kadın süs eşyalarının Myra'nın günlük yaşamına dair önemli veriler sunduğunu belirtti. Sezon başındaki kazılarda bulunan millefiori cam örnekleri ile kazılarda ortaya çıkan buluntulardan 20'sinin Cumhurbaşkanlığı'nda sergilendiği bilgisini paylaştı ve bu örneklerin Anadolu için benzersiz olduğunu vurguladı.

Kazı yaklaşımı ve gelecek perspektifi

Kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında sürdüğünü belirten Prof. Dr. Çevik, 'Biz buluntuya eşya olarak değil, bilgi olarak bakıyoruz. Her buluntu, geçmişin karanlıkta kalan bir noktasını aydınlatan bir veri sunuyor' değerlendirmesiyle Myra'nın arkeolojik değerine ve çalışmaların uzun vadeli katkısına dikkat çekti.

