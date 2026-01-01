DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Kütahya'da 'Zamanda Aile Yolculuğu' Çocuk Tiyatrosu Son Gösterimle Perde Kapattı

DPÜ iş birliğiyle hazırlanan 'Zamanda Aile Yolculuğu' çocuk tiyatrosu, Beylerbeyi Konferans Salonu'ndaki iki gösterimin ardından son gösterimiyle tamamlandı; 623 öğrenci izledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:31
Kütahya'da 'Zamanda Aile Yolculuğu' Çocuk Tiyatrosu Son Gösterimle Perde Kapattı

Kütahya'da 'Zamanda Aile Yolculuğu' son kez sahnelendi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğinde hazırlanan "Zamanda Aile Yolculuğu" adlı çocuk tiyatrosu, son gösterimiyle perdeyi kapattı.

Gösterimler ve izleyici ilgisi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "43 Adım" projesi kapsamında hazırlanan oyun, Beylerbeyi Konferans Salonu'nda iki gösterim halinde sahnelendi. Yoğun ilgi gören gösterimleri toplam 623 öğrenci izledi.

Oyun ve sahne çalışmaları

Oyun, DPÜ Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri tarafından Tiyatro ve Drama Uygulamaları dersi kapsamında yazıldı ve sahneye uyarlandı. Eser; aile, zaman, değerler ve kuşaklar arası bağları metaforik bir anlatımla ele aldı. Yönetmenliğini Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal üstlenirken, yönetmen yardımcılıklarını Rabia Nur Akduman ve Hasan Yavaş yaptı. Sahne performansları, dekor tasarımı ve dramatik kurgusuyla dikkat çeken oyun, çocukların sanatsal farkındalığını artırmayı hedefleyen nitelikli bir eğitim faaliyeti olarak değerlendirildi.

Projenin temaları ve etkisi

"43 Adım" projesi kapsamında sahnelenen çocuk tiyatrolarında teknoloji bağımlılığıyla mücadele, sıfır atık ve geri dönüşüm, çevre duyarlılığı, değerler eğitimi, "Yeşil Vatan" anlayışı ve Aile Yılı temaları öncelikli olarak ele alındı. Bu çalışmaların öğrencilerin sosyal, kültürel ve duygusal gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

Teşekkür

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projeye katkı sunan DPÜ, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

KÜTAHYA'DA "ZAMANDA AİLE YOLCULUĞU" ADLI ÇOCUK TİYATROSU SON KEZ SAHNELENDİ

KÜTAHYA'DA "ZAMANDA AİLE YOLCULUĞU" ADLI ÇOCUK TİYATROSU SON KEZ SAHNELENDİ

KÜTAHYA'DA "ZAMANDA AİLE YOLCULUĞU" ADLI ÇOCUK TİYATROSU SON KEZ SAHNELENDİ

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sürmene'de 81 Yaşındaki Kemençe Ustası Hasan Sancak — 65 Yılda 400 El Yapımı Kemençe
2
Ahlat'ta Kartpostallık Kar Manzaraları: Selçuklu Meydan Mezarlığı Beyaza Büründü
3
Yılan Boynu Tepesi: Yozgat Saraykent'in Keşfedilmeyi Bekleyen Tarihi
4
Kara Mağara: Saraykent’in İpek Yolu’ndaki Tarihi İzleri
5
Kütahya'da 'Zamanda Aile Yolculuğu' Çocuk Tiyatrosu Son Gösterimle Perde Kapattı
6
Sarıkaya'nın 2 Bin Yıllık 'Kral Kızı' Roma Hamamı Ziyaretçilerini Ağırlıyor
7
Aydın'da 'Biz Bize Moral Akşamları' Stresi Eğlenceye Dönüştürdü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları