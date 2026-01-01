Kütahya'da 'Zamanda Aile Yolculuğu' Çocuk Tiyatrosu Son Gösterimle Perde Kapattı

Kütahya'da 'Zamanda Aile Yolculuğu' son kez sahnelendi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğinde hazırlanan "Zamanda Aile Yolculuğu" adlı çocuk tiyatrosu, son gösterimiyle perdeyi kapattı.

Gösterimler ve izleyici ilgisi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "43 Adım" projesi kapsamında hazırlanan oyun, Beylerbeyi Konferans Salonu'nda iki gösterim halinde sahnelendi. Yoğun ilgi gören gösterimleri toplam 623 öğrenci izledi.

Oyun ve sahne çalışmaları

Oyun, DPÜ Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri tarafından Tiyatro ve Drama Uygulamaları dersi kapsamında yazıldı ve sahneye uyarlandı. Eser; aile, zaman, değerler ve kuşaklar arası bağları metaforik bir anlatımla ele aldı. Yönetmenliğini Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal üstlenirken, yönetmen yardımcılıklarını Rabia Nur Akduman ve Hasan Yavaş yaptı. Sahne performansları, dekor tasarımı ve dramatik kurgusuyla dikkat çeken oyun, çocukların sanatsal farkındalığını artırmayı hedefleyen nitelikli bir eğitim faaliyeti olarak değerlendirildi.

Projenin temaları ve etkisi

"43 Adım" projesi kapsamında sahnelenen çocuk tiyatrolarında teknoloji bağımlılığıyla mücadele, sıfır atık ve geri dönüşüm, çevre duyarlılığı, değerler eğitimi, "Yeşil Vatan" anlayışı ve Aile Yılı temaları öncelikli olarak ele alındı. Bu çalışmaların öğrencilerin sosyal, kültürel ve duygusal gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

Teşekkür

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projeye katkı sunan DPÜ, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

KÜTAHYA'DA "ZAMANDA AİLE YOLCULUĞU" ADLI ÇOCUK TİYATROSU SON KEZ SAHNELENDİ