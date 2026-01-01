DOLAR
Yılan Boynu Tepesi: Yozgat Saraykent'in Keşfedilmeyi Bekleyen Tarihi

Yozgat Saraykent'teki Yılan Boynu Tepesi, Tunç Çağı'ndan Roma'ya uzanan yerleşim izleri ve 250 m çapıyla arkeoloji ve doğa turizmi için dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:25
Yılan Boynu Tepesi, Saraykent'te keşfedilmeyi bekliyor

Binlerce yıllık izleriyle arkeoloji ve doğa turizmi için önemli bir merkez

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde yer alan ve Tunç Çağı’ndan Roma dönemine kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Yılan Boynu Tepesi, hem arkeolojik zenginliği hem de doğal manzarasıyla dikkat çekiyor.

Yozgat’ın doğusunda yer alan ve tarihi ipek yolu güzergahındaki stratejik konumuyla bilinen Saraykent ilçesi, önemli bir kültür mirasını barındırıyor. İlçenin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yılan Boynu Tepesi, bölgenin binlerce yıllık tarihini yüzeyindeki kalıntılarla gösteriyor.

İlçe merkezinin yaklaşık 50 metre kuzeyinde, doğal kayalık bir alan üzerinde yükselen Yılan Boynu Tepesi, yaklaşık 250 metre çapındaki yerleşim alanıyla dikkat çekiyor. Yüzey araştırmalarında elde edilen seramik buluntular; tepenin Erken ve Orta Tunç Çağı, Demir Çağı ve Roma dönemlerinde aktif bir yerleşim yeri olarak kullanıldığına işaret ediyor.

Dik yamaçları ve stratejik konumuyla antik çağlarda bir savunma veya gözetleme noktası olarak kullanıldığı tahmin edilen bölge, doğa yürüyüşü ve kültür turizmi meraklıları için ideal bir durak noktası oluşturuyor.

Tahsin Doğan adlı ilçe sakini, bölgenin ilk yerleşim öyküsüne ilişkin şunları aktardı: Eskiler tepe başlarında yaşıyordu, biliyorsunuz. Orada bir uygarlık yaşamış. Sonraki kuşaklar tepenin eteklerine geçmiş. İlk önce bizim ailelerimiz ve ağaların aileleri yerleşmiş. Mezarlardan, arazi tutmalardan belli. Kitap yazmıştım, orada bahsettim. O tepede Göcenler isimli bir aile kalmış. 1530’lu yıllarda Yılanlı Hüyük diye geçiyor. Osmanlı’da Kanuni dönemi sonrası ekinlik arazilere yerleşmişler.

Yılan Boynu Tepesi, yerel tarih ve arkeolojik değerleriyle koruma ve tanıtım çalışmaları için öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Bölgenin yüzey buluntuları ve yapısal özellikleri, hem akademik araştırmalara hem de sürdürülebilir turizm planlamasına kaynak sağlayacak nitelikte.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

