Sarıkaya'nın 2 Bin Yıllık 'Kral Kızı' Roma Hamamı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Yozgat Sarıkaya'daki 2 bin yıllık 'Kral Kızı' Roma Hamamı, termal kaynağı ve mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:28
Termal kaynağı ve özgün mimarisiyle Anadolu'nun nadir ayakta kalan yapılarından

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında 'Kral Kızı Hamamı' olarak da bilinen 2 bin yıllık Roma Hamamı, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Roma İmparatorluğu döneminde, yaklaşık 2 bin yıl önce inşa edildiği değerlendirilen hamam, Anadolu’da antik çağlardan günümüze kadar işlevini koruyarak ulaşan nadir yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Termal su kaynağı üzerine kurulan yapı, hem mimarisi hem de sürekli akan sıcak suyuyla dikkat çekiyor.

Sarıkaya Belediyesi’nde Roma Hamamı’nın Sorumlu Şefi olarak görev yapan Rasim Şahin, ziyaretçi yoğunluğuna ilişkin olarak günlük ortalama 50 ile 200 arası ziyaretçi geldiğini belirtti. Şahin, okul gezileri kapsamında öğrencileri sıkça ağırladıklarını ve hamama en son gelen ziyaretçilerin Fransız turistler olduğunu aktardı.

Rasim Şahin ziyaretçilerle ilgili şunları söyledi: 'Bisiklet ile dünya turuna çıkan iki tane Fransız arkadaş geldi. Burayla alakalı fikirlerini beyan ettiler. Buraya gelen ziyaretçilerin yorumları güzel. Karşılama, ağırlama, çay kahve ikramımız, fotoğraf çekimi olsun gerekli ilgi alakayı gösteriyoruz.'

Şahin ayrıca, 'Roma Hamamı’nı ziyarete gelen vatandaşlarımız için ören yerini ziyaretleri bittikten sonra rahatça oturup kahve içebilecekleri bir alanı bize sunan Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan’ın katkılarıyla tahsis edilmiştir. Ayrıca hediyelik eşya bölümümüz de mevcut' dedi.

Yıl boyunca yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından da ziyaretçi kabul eden Sarıkaya Roma Hamamı, Yozgat’ın kültürel mirasının en önemli simgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ziyaretçiler, hem tarihi dokuyu hem de termal suyun sunduğu deneyimi aynı mekan içinde yaşayabiliyor.

