Manisa Kurtuluş Müzesi, Kurtuluşun Hafızasını Yaşatıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Manisa Kurtuluş Müzesi, kentin tarihsel belleğini canlı tutarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müze, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünde yapılan açılışının ardından kentin yakın tarihine ışık tutuyor.

Açılış ve içerik

Başkan Besim Dutlulunun katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ziyarete açılan müze; 1918-1923 yılları arasında Manisa'nın yaşadığı işgal sürecini, Kuvayı Millîye mücadelesini ve kurtuluştan sonra şehrin yeniden inşa sürecini belge, görsel, panorama ve canlandırmalarla anlatıyor.

Kuvayı Millîye mücadelesinin hafızası

Müze, Birinci Dünya Savaşı sonrası işgale uğrayan Manisa'nın 3 yıl 3 ay 14 gün süren zorlu dönemine tanıklık ediyor. Ziyaretçilere; halkın birlik olması, işgal kuvvetlerinin çekilirken kente verdiği zararlar ve Türk ordusunun zaferi sonrası yeniden yapılanma süreçleri aktarılıyor. Müze, bağımsızlık için hayatlarını ve geleceklerini riske atan isimsiz kahramanların anısını yaşatmayı hedefliyor.

Mimari tasarım ve uluslararası yankı

Manisa Kurtuluş Müzesi, içerdiği tarihsel anlatımın yanı sıra mimari tasarımıyla da dikkat çekiyor. Müze, son dönemde dünyaca ünlü mimarlık dergilerinde yer alarak uluslararası ilgi gördü. Binlerce takipçili sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş kitlelere ulaşan mekan, hem Türkiye'de hem de dünya çapında dikkat çeken bir kültür ve hafıza merkezi haline geldi.

Manisa Kurtuluş Müzesi, kent hafızasını güçlendirmek ve milli mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak isteyen tüm ziyaretçilerini bekliyor.

