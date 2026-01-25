Vali Davut Gül Fatih’te Şekerci Han’ı İnceledi: Yadigâr Projesiyle Restorasyon

İstanbul Valisi Davut Gül, Yadigâr Projesi kapsamında Fatih’te kültürel mirasın korunması için değerlendirme toplantısı yaptı ve Şekerci Han’da inceleme gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, Fatih ilçesinde kültürel mirasın korunması ve ihyası amacıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası Vali Gül, Yadigâr Projesi kapsamında restore edilmesi planlanan Şekerci Han’da saha incelemelerinde bulundu.

Toplantı ve iş birliği

Toplantıda, İstanbul Valiliği ile Fatih Belediyesi iş birliğinde yürütülen devam eden ve planlanan restorasyon projeleri masaya yatırıldı. İnceleme programında Vali Gül’e; Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

"Tarihi mirası aslına uygun şekilde ayağa kaldırıyoruz"

İncelemelerde konuşan Vali Davut Gül, Fatih’in İstanbul’un hafızasını taşıyan en önemli merkezlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Yadigâr Projemiz kapsamında kamu kurumlarımızın eşgüdümüyle, kültürel miras eserlerini bilimsel ve aslına uygun restorasyon anlayışıyla ihya etmeyi sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sadece bir yapı yenilemesi değil; şehrin kimliğini, tarihini ve toplumsal hafızasını geleceğe taşıma iradesidir" dedi. Vali Gül, restorasyonların planlı ilerlemesi için kurumlar arası koordinasyona önem verdiklerini ve eserlerin etap etap ele alınacağını belirtti.

Başkan Turan: "Fatih’i koruyarak yaşatacağız"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da yaptığı açıklamada, "Fatih, medeniyetimizin merkezidir. Valiliğimizin öncülüğünde yürüttüğümüz Yadigâr Projesi kapsamında hem ilçemizin kültürel mirasını koruyor hem de bu kıymetli eserleri şehrin sosyal ve kültürel hayatına yeniden kazandırıyoruz. Şekerci Han gibi han kültürünü yaşatan yapılar, doğru restorasyon ve işlevlendirmeyle yeniden kamusal bir değere dönüşecek" ifadelerini kullandı.

Şekerci Han’da saha incelemesi

Vali Gül, Şekerci Han’ın mevcut durumu, planlanan restorasyon etapları ve uygulanacak teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yaptı. İnceleme sırasında yapının özgün karakterinin korunması ve restorasyon sürecinin mevzuata uygun yürütülmesine ilişkin başlıklar ele alındı. Toplantı ve saha çalışmasında, Fatih’teki kültür varlıklarının restorasyonunun yanı sıra bu eserlerin yeniden kullanımına yönelik planlamalar ile çevre dokusuyla uyumlu uygulamaların önemine dikkat çekildi.

