Osmangazi'de 'Girişimci Kafası' Söyleşisi: İbrahim Gülmez Gençlere Yol Gösterdi

Osmangazi Belediyesi'nin 'Girişimci Kafası' söyleşisinde İbrahim Gülmez, gençlere otomotiv üretimi ve girişimcilik tecrübelerini aktardı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:14
Osmangazi Belediyesi, düzenlediği 'Girişimci Kafası' söyleşileriyle iş hayatına atılmayı planlayan gençleri tecrübeli girişimcilerle buluşturarak rehberlik etmeye devam ediyor.

Haftanın Konuğu: İbrahim Gülmez

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada bu haftanın konuğu, otomotiv yedek parça üretiminde başarı sağlamış Haksan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez oldu. Moderatörlüğünü Mürvet Özçelik'in üstlendiği programa Bursa'da yaşayan çok sayıda girişimci adayı katıldı.

Katılımcılar, sıfırdan başlayarak kariyer basamaklarını tırmanan Gülmez'den otomotiv yedek parça üretimi ve girişimcilikte başarıya giden yolun inceliklerini dinledi. Gülmez, mesleki yolculuğunu, karşılaştığı zorlukları ve edindiği deneyimleri samimi bir dille paylaştı ve gençlere önemli bir yol haritası sundu.

Gülmez'in Hikayesi ve Tavsiyeleri

Yoksul bir ailede büyüdüğünü söyleyen İbrahim Gülmez, sözlerine şu ifadelerle başladı: "Ben 7 yaşından itibaren çalışmaktayım. Simit satarak çalışmaya başladım. Hem çalışıp hem de okuyarak üniversiteyi bitirdim. Üniversiteden mezun olduktan sonra Bursa’da far üreten bir fabrikada çalışmaya başladım. Burada sanayi üretiminin tüm inceliklerini öğrendim. Bu iş yerinden ayrıldıktan sonra şu anki iş yerimi kurdum. Bugünlere geldim. Bugün kauçuk elastomerden enjeksiyon pres, ekstrüzyon profil ve tekstil ile güçlendirilmiş hortum parçaları üretimi yaparak otomotiv sektörünün yanı sıra beyaz eşya, inşaat, raylı sistem ve savunma sanayisi gibi alanlarda faaliyet gösteren bir firmanın sahibiyim."

Gülmez, gençlere yönelik öğüdünü de güçlü bir şekilde vurguladı: "Benim gençlere tavsiyem, önce mesleki yeterliliklerini ölçebilecekleri, sonra da o meslekle ilgili üst eğitim almaları gerekiyorsa üniversite eğitimi almalarıdır. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının sanayide iş bulma şansı normal bir mesleki eğitim almamış kişilere göre yüzde yüz daha fazladır. Gençler üniversiteyi mutlaka okusunlar".

Söyleşiye katılan gençler, programdan edindikleri bilgilerin meslek seçimlerine ışık tuttuğunu belirterek, bu buluşmaları düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

