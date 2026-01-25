Emin Bolat Nilüfer’de: 33 Yıllık Perküsyon Yolculuğu

Perküsyon imalatçısı ve icracısı Emin Bolat, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde düzenlenen söyleşide, 33 yıllık enstrüman yapım serüvenini ve üretim süreçlerini sanatseverlerle paylaştı.

"Bir Luthier, Bir Enstrüman Yolculuğu" serisinin ikinci buluşması

Özlem Doğuş Varlı’nın hazırladığı, Ersen Varlı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik serisinin ikinci ayağı olan toplantı, müzenin özel atmosferinde yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ersen Varlı, Emin Bolat’ın el emeğiyle ürettiği enstrümanların müze envanterinde yer aldığını vurgulayarak, "Bizler de bu müzik aletlerini üreten insanların hikâyelerine bakmak ve enstrümanların nasıl ortaya çıktığını anlatmak istiyoruz" dedi.

Bir ustanın müzik ve atölye hikâyesi

Emin Bolat, müzik tutkusunun ilkokul yıllarında başladığını, derslerde sürekli ritim tuttuğunu anlattı. Berberde çıraklık yaparken biriktirdiği paralarla dümbelek aldığını ve babasının karşı çıkmasına rağmen bu alana yöneldiğini belirtti. İlk enstrümanını 12 yaşında yaptığını söyleyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "23 yaşında kaçarak İstanbul’a geldim. Bir valizimde yaptığım enstrümanlar vardı. Müziği öğrenmeye geldim. 1993 yılında atölyemi kurdum. Kendi enstrümanlarımı evde yapıyor, arkadaşlarımla paylaşıyordum. Bugün dünyanın dört bir yanına enstrüman gönderiyorum".

Vurmalı çalgı icracılarının müzik sektöründe yeterince değer görmediğine dikkat çeken Bolat, "Birçok sahne sanatçısına eşlik ettim. Ancak kıymet bilinmediği için 2010 yılında çalmayı bıraktım. Atölyemde hobimi sürdürerek enstrüman yapmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üretim yaklaşımı ve malzeme tercihi

Ürettiği enstrümanların türüne ve üretim felsefesine de değinen Bolat, "Türk ve Orta Doğu vurmalı sazları üretiyorum. Darbuka, bendir, tef, yöresel davul ve bunların farklı çeşitlerini yapıyorum. Sürekli araştırma halindeyim. Ağırlık dengesi çok önemli. Pek çok ağaç türü kullanıyoruz ancak kayı̇n ağacı en elverişlisi. Fırınlanmamış, en az 12 yıl dinlendirilmiş ağaç tercih ediyoruz" dedi.

Mesleğini ticari kaygılardan uzak sürdüğünü vurgulayan Bolat, "Hâlâ Ar-Ge çalışmalarına devam ediyorum. Amacım iyi bir enstrüman üretmek. Bu iş tamamen gönül işi. Büyük bendirlerden yemek masası yaptım, zigon sehpa gibi tasarımlar ürettim ama hepsi birer enstrüman aslında. Sürekli ‘daha iyisini nasıl yaparım’ diye çalışıyorum" diye konuştu.

Gösteri ve kapanış

Söyleşide Bolat, kasası bakır üstü gümüş kaplamalı özel bir darbukasını da getirerek katılımcılara kısa bir icra sundu. Programın sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Emin Bolat’a teşekkür ederek hediye takdim etti.

