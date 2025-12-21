Aşık Reyhani Erzurum'da Ölümünün 19. Yılında Anıldı

Erzurum'da Anadolu'nun önemli aşıklık ve ozanlık temsilcilerinden Erzurumlu Aşık Yaşar Reyhani, ölümünün 19. yılında memleketinde düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

Anma programı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda Reyhani'nin hayatından kesitler anlatıldı, şiirleri okundu ve türküleri seslendirildi.

Reyhani eserleri, oğlu Ozan Reyhani ile Şahin Sarıgül, Fuat Çerkezoğlu, İsrafil Öztürkoğlu, Serdar Alyakut ve Alperen Uzun'un sazlarıyla icra edildi; davetlilere eşsiz anlar yaşattı.

Eski Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, Reyhani'yi anlatarak şiirlerini okudu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise anma töreninde, "O hem Erzurum’un hem de Anadolu’nun sesi olmuştur. Hatırasını her zaman yaşatacağız" dedi.

Aşık Reyhani kimdir?

1932 yılında Hasankale'nin (Pasinler) Alvar köyünde doğan Aşık Reyhani'nin asıl adı Yaşar Yılmazdır. Babası İran'dan göç etmiş, önce Kars'a sonra Erzurum'a yerleşmiştir.

Köyünde geçen çocukluğunda okula gitmeden okuma yazmayı öğrenen Reyhani, küçük yaşlarda köyüne gelen aşıklardan ve eline geçen kitaplardan etkilenerek halk hikâyelerini öğrendi. Kendisine mahlas olarak Bayburtlu Aşık Hicrani tarafından 'Reyhani' adı verildi.

Konya Aşıklar Bayramına aralıksız katılan 7 aşıktan biri olan Reyhani, Huzuri Baba, Nihani, Cevlani, Efkari ve Murat Çobanoğlu'nun babası Gülistan Çobanoğlu gibi isimlerden gelenek ve usul öğrendi.

Reyhani birçok ülkeye konser ve konferanslara katılmak üzere davet edildi. ABD Michigan Üniversitesi'nde katıldığı bir konferanstan sonra kendisine fahri öğretmenlik unvanı verildi.

Aşık Reyhani, 10 Aralık 2006 tarihinde Bursa'da vefat etti.

