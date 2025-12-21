Aşık Reyhani Ölümünün 19. Yılında Erzurum'da Anıldı

Anadolu’nun aşıklık ve ozanlık geleneğinin önemli isimlerinden Erzurumlu Aşık Yaşar Reyhani, ölümünün 19. yılında memleketi Erzurum'da düzenlenen anma programıyla yad edildi.

Anma Programı

Anma programı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Programda Aşık Reyhani’nin yaşamından kesitler paylaşıldı, şiirleri okundu ve türküleri seslendirildi.

Ozan Reyhani, Şahin Sarıgül, Fuat Çerkezoğlu, İsrafil Öztürkoğlu, Serdar Alyakut ve Alperen Uzun’un sazlarıyla icra edilen eserler davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Eski Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak ise Reyhani’yi anlatarak şiirlerini seslendirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, anma sırasında Aşık Reyhani için, "O hem Erzurum’un hem de Anadolu’nun sesi olmuştur. Hatırasını her zaman yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Aşık Reyhani Kimdir?

1932 yılında Hasankale’nin (Pasinler) Alvar köyünde doğan Aşık Reyhani’nin asıl adı Yaşar Yılmazdır. Babası İran’dan göç etmiş, önce Kars’a sonra Erzurum’a yerleşmiştir. Çocukluğu köyünde geçen Reyhani, okula gitmeden okuma yazmayı öğrenmiştir.

Küçük yaşta köyüne gelen aşıklardan ve eline geçen kitaplardan etkilenerek çok sayıda halk hikâyesi ve geleneği öğrenmiştir. Bayburtlu Aşık Hicrani tarafından kendisine Reyhani mahlası verilmiştir. Konya Aşıklar Bayramına aralıksız katılan yedi aşıktan biri olarak bilinir.

Reyhani, Huzuri Baba, Nihani, Cevlani, Efkari ve Murat Çobanoğlu’nun babası Gülistan Çobanoğlu gibi isimlerden usul ve gelenek öğrenmiştir. Birçok ülkeye konser ve konferanslara davet edilmiş; ABD’nin Michigan Üniversitesinde katıldığı bir konferanstan sonra kendisine fahri öğretmenlik unvanı verilmiştir.

Aşık Reyhani, 10 Aralık 2006 tarihinde Bursa’da vefat etmiştir.

Aşık Reyhani memleketinde anıldı