Aydın'da 'Biz Bize Moral Akşamları' Stresi Eğlenceye Dönüştürdü

Aydın'da düzenlenen 'Biz Bize Moral Akşamları' ile yurt öğrencileri çiğköfte, film, müzik ve dansla final sınavları öncesi stres attı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:23
Yurtlarda çiğköfte, film gösterimi ve halayla moral depoladılar

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yurtlarda düzenlenen "Biz Bize Moral Akşamları" etkinlikleri, final sınavları öncesi öğrencilere nefes aldırdı. Etkinlikler, yoğun sınav temposunun yarattığı stresi azaltmayı ve öğrenciler arasında dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.

Program kapsamında öğrenciler bir araya gelerek çiğköfte yaptı, film izledi ve çeşitli sosyal aktivitelerle vakit geçirdi. Samimi ve sıcak bir ortamda sürdürülen buluşmalar, katılımcıların motivasyonunu yükseltti ve kaynaşmalarına olanak sağladı.

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde yurt bahçesinde yakılan ateş etrafında müzik ve dansla keyifli anlar yaşandı; öğrenciler birlikte halay çekti. Renkli görüntülere sahne olan akşamlar, gençlerin sınav kaygısını azaltırken moral ve eğlence sundu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Biz Bize Moral Akşamları ile yurtlarımızdaki öğrencilerimiz, final sınavları öncesinde bir araya gelerek keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi" ifadelerine yer verildi.

Etkinlikler, öğrencilerin hem stres atmasına hem de sınav öncesinde güçlü bir destek ağıyla bir arada olmalarına katkı sağladı.

