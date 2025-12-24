DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 -0,02%
ALTIN
6.191,72 -0,17%
BITCOIN
3.733.201,23 0,92%

Mardin Mutfağı Sinop’ta Tanıtıldı: Lebeniye, Bulgur Pilavı, Zerde

Sinop Üniversitesi'nde düzenlenen uygulamalı workshopta Mardin mutfağının lebeniye çorbası, etli bulgur pilavı ve zerde tatlısı öğrencilerle tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:14
Mardin Mutfağı Sinop’ta Tanıtıldı: Lebeniye, Bulgur Pilavı, Zerde

Mardin Mutfağı Sinop’ta Tanıtıldı

Güneydoğu’nun lezzetleri Karadeniz’de buluştu

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Sinop ve Sinoplular Gastronomi Derneği iş birliğinde düzenlenen uygulamalı workshopta, Mardin mutfağı başlıca lezzetleriyle öğrenci ve akademisyenlerle buluştu.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, alanında deneyimli şeflerin rehberliğinde lebeniye çorbası, etli bulgur pilavı ve zerde tatlısı gibi Mardin’e özgü yemekleri uygulamalı olarak hazırladı. Etkinlik süresince katılımcılar yöresel mutfak kültürü hakkında bilgi edinme ve geleneksel pişirme tekniklerini deneyimleme imkânı buldu.

Yaklaşık bin kişilik hazırlanan Mardin yöresel yemekleri Öğrenci Yaşam Merkezi’nde üniversite personeli ve öğrencilere ikram edildi. Programa Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sabri Bilgin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak da katıldı.

Etkinlik değerlendirmelerinde, bu tür uygulamalı çalışmaların öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırdığına dikkat çekildi; ayrıca Türkiye’nin farklı yörelerine ait gastronomi mirasının yaşatılması ve tanıtılması açısından önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Etkinlik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıtın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Programa ayrıca Sinop ve Sinoplular Gastronomi Derneği Başkanı Muzaffer Elik, Sinop Şube Başkanı Handan Yılmazer Turan, Dernek Genel Sekreteri Yüksel Kalyoncu ile Deniz Ürünleri İşletmecisi Deniz Akpınar katıldı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İLE SİNOP VE SİNOPLULAR GASTRONOMİ DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE...

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İLE SİNOP VE SİNOPLULAR GASTRONOMİ DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE, MARDİN MUTFAĞININ ÖZGÜN LEZZETLERİNİ TANITMAK VE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BİLGİ VE BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA UYGULAMALI WORKSHOP ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İLE SİNOP VE SİNOPLULAR GASTRONOMİ DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Topkapı Sarayı'nda İlk: Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi Ziyarete Açıldı
2
Tokat’ta Kızık Kilimi Özel İhtiyaçlı Çocuklarla Yeniden Hayat Buldu
3
Mardin Mutfağı Sinop’ta Tanıtıldı: Lebeniye, Bulgur Pilavı, Zerde
4
Pursaklar Belediyesi’nden Hanım Evleri Kursiyerlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Gezisi
5
Tokat'ta Kızık Kilimi Özel İhtiyaçlı Çocuklarla Yeniden Hayat Buldu
6
Ankara'da Yaşayan Miras Okulu Açıldı — Ersoy Yaygınlaştıracak
7
Mersin Şehir Tiyatrosu'ndan 'Bisküvi Adam' Prömiyeri — 48.321 Çocuğa Ulaşıldı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor