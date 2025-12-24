Mardin Mutfağı Sinop’ta Tanıtıldı: Lebeniye, Bulgur Pilavı, Zerde

Mardin Mutfağı Sinop’ta Tanıtıldı

Güneydoğu’nun lezzetleri Karadeniz’de buluştu

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Sinop ve Sinoplular Gastronomi Derneği iş birliğinde düzenlenen uygulamalı workshopta, Mardin mutfağı başlıca lezzetleriyle öğrenci ve akademisyenlerle buluştu.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, alanında deneyimli şeflerin rehberliğinde lebeniye çorbası, etli bulgur pilavı ve zerde tatlısı gibi Mardin’e özgü yemekleri uygulamalı olarak hazırladı. Etkinlik süresince katılımcılar yöresel mutfak kültürü hakkında bilgi edinme ve geleneksel pişirme tekniklerini deneyimleme imkânı buldu.

Yaklaşık bin kişilik hazırlanan Mardin yöresel yemekleri Öğrenci Yaşam Merkezi’nde üniversite personeli ve öğrencilere ikram edildi. Programa Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sabri Bilgin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak da katıldı.

Etkinlik değerlendirmelerinde, bu tür uygulamalı çalışmaların öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırdığına dikkat çekildi; ayrıca Türkiye’nin farklı yörelerine ait gastronomi mirasının yaşatılması ve tanıtılması açısından önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Etkinlik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıtın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Programa ayrıca Sinop ve Sinoplular Gastronomi Derneği Başkanı Muzaffer Elik, Sinop Şube Başkanı Handan Yılmazer Turan, Dernek Genel Sekreteri Yüksel Kalyoncu ile Deniz Ürünleri İşletmecisi Deniz Akpınar katıldı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İLE SİNOP VE SİNOPLULAR GASTRONOMİ DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE, MARDİN MUTFAĞININ ÖZGÜN LEZZETLERİNİ TANITMAK VE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BİLGİ VE BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA UYGULAMALI WORKSHOP ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.