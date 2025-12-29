DOLAR
Vezirköprü'de Hanımlar Konağı Törenle Açıldı

Samsun Vezirköprü'de kadınlar ve çocuklar için tasarlanan Hanımlar Konağı, düzenlenen törenle Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:35
Vezirköprü'de Hanımlar Konağı hizmete girdi

Açılış töreniyle kapılarını açtı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kadınlar ve çocuklara yönelik olarak hayata geçirilen Hanımlar Konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis, Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Parkı yanında faaliyet gösterecek şekilde düzenlendi.

Açılış öncesinde dualar edildikten sonra kurdele kesimiyle tesis resmen faaliyete geçti. Törene katılanlar, yeni mekânın bölgeye sağlayacağı sosyal katkıya dikkat çekti.

Hanımlar Konağı, kadınların ve çocukların dinlenebileceği, günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceği biçimde tasarlandı. Özellikle çocuklu kadınlar için önemli bir buluşma ve destek noktası olması hedefleniyor.

Açılış törenine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KURDELE KESİLMEDEN ÖNCE DUA EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

