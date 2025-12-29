Vezirköprü'de Hanımlar Konağı Törenle Açıldı

Vezirköprü'de Hanımlar Konağı hizmete girdi

Açılış töreniyle kapılarını açtı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kadınlar ve çocuklara yönelik olarak hayata geçirilen Hanımlar Konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis, Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Parkı yanında faaliyet gösterecek şekilde düzenlendi.

Açılış öncesinde dualar edildikten sonra kurdele kesimiyle tesis resmen faaliyete geçti. Törene katılanlar, yeni mekânın bölgeye sağlayacağı sosyal katkıya dikkat çekti.

Hanımlar Konağı, kadınların ve çocukların dinlenebileceği, günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceği biçimde tasarlandı. Özellikle çocuklu kadınlar için önemli bir buluşma ve destek noktası olması hedefleniyor.

Açılış törenine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

