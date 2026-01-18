Baletler Köyü: 2025'in En Çok Ödül Alan Kısa Belgeseli

Dr. Fatih Diren imzalı 'Baletler Köyü', 15 ödülle 2025'in en çok ödül alan kısa belgeseli oldu; 25 festivalde gösterildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:29
Baletler Köyü: 2025'in En Çok Ödül Alan Kısa Belgeseli

Baletler Köyü: 2025'in En Çok Ödül Alan Kısa Belgeseli

Çorum Başpınar Köyü'nün ilham veren hikayesi uluslararası sahnede ses getirdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Diren yönetimindeki Baletler Köyü belgeseli, 2025 film sezonunda ulusal ve uluslararası festivallerde kazandığı 15 ödül ile yılın en çok ödül alan kısa belgeseli oldu.

Çorum'un Başpınar Köyü'nün sıra dışı öyküsünü anlatan yapım, 25 farklı festivalde gösterilerek geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Anadolu'nun küçük bir köyünden Devlet Opera ve Balesi sahnelerine uzanan 13 baletin gerçek yaşam öyküsünü etkileyici bir dille aktaran belgesel, kısa sürede katıldığı uluslararası festivallerden birçok ödülle döndü.

Filmin ulaştığı ödül ve gösterim istatistikleri araştırmacı Hayri Çölaşan tarafından derlendi.

Ödüller ve festival yolculuğu

Yapım; Yunanistan Uluslararası Film Festivali'nden Onur Ödülü, Makedonya Sanat Film Festivali'nden En İyi Kısa Belgesel ödülünü, 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde En İyi Kısa Belgesel ödülünü, Karadağ MOD Fest Podgorica'da En İyi Film ünvanını ve Düzce Konuralp Film Festivali'nde belgesel kategorisinde ikincilik ödülünü alarak prestijli başarılar elde etti.

Belgesel uluslararası gösterimlerini sürdürürken ABD'de Cranford Film Festivali, Authentic Global Film Awards ve Emberlight International Film Festival ile Fransa'daki SEE Film Festival'in resmi seçkilerinde yer aldı; Arnavutluk'taki Tirana Mediterranean Film Festival'de ise finalist oldu.

Yönetmen Dr. Fatih Diren: 'Film Çorum’un, Başpınar Köyü’nün ve ülkemizin adını dünya çapında duyurdu. Rusya’da filmi izleyen izleyiciler ‘Bu gerçek bir hikaye mi?’ diye sordu. Gerçekten çok ilginç ve etkileyici bir hikaye'

Belgeselin başarısı, aynı hikaye evreninde uzun metraj kurmaca bir film projesini de gündeme getirdi. Yönetmen Diren, belgeselde anlatılan gerçek yaşam öykülerinden yola çıkarak dramatize edilmiş bir sinema filmi yapmayı hedeflediklerini; bu tür bir projenin ciddi bir bütçe ve yapımcı desteği gerektirdiğini ve hikayeye ilgi duyan yapımcılarla çalışmak istediklerini belirtti.

YÖNETMENLİĞİNİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. FATİH DİREN’İN ÜSTLENDİĞİ ...

YÖNETMENLİĞİNİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. FATİH DİREN’İN ÜSTLENDİĞİ “BALETLER KÖYÜ” BELGESELİ, 2025 FİLM SEZONUNDA ULUSAL VE ULUSLARARASI FESTİVALLERDE KAZANDIĞI 15 ÖDÜLLE YILIN EN ÇOK ÖDÜL ALAN KISA BELGESELİ OLDU.

YÖNETMENLİĞİNİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. FATİH DİREN’İN ÜSTLENDİĞİ ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sur'da 'Kürt Kahvesi'ne Yoğun İlgi
2
Baletler Köyü: 2025'in En Çok Ödül Alan Kısa Belgeseli
3
Ardahan'da Kayak Sezonu Açıldı: Vali Çiçekli Yaalnızçam'a Davet Etti
4
Osmangazi'de 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı' — Kemal Karadayı ile felsefe buluşması
5
Engelli Oyunculardan Büyük Başarı: 'Miras Değil Mübarek' İkinci Gösterimi
6
Osmangazi'de Felsefe: Kemal Karadayı ile 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı'
7
8. Yörük Çalıştayı Muratpaşa’da tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları