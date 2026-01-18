Baletler Köyü: 2025'in En Çok Ödül Alan Kısa Belgeseli

Çorum Başpınar Köyü'nün ilham veren hikayesi uluslararası sahnede ses getirdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Diren yönetimindeki Baletler Köyü belgeseli, 2025 film sezonunda ulusal ve uluslararası festivallerde kazandığı 15 ödül ile yılın en çok ödül alan kısa belgeseli oldu.

Çorum'un Başpınar Köyü'nün sıra dışı öyküsünü anlatan yapım, 25 farklı festivalde gösterilerek geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Anadolu'nun küçük bir köyünden Devlet Opera ve Balesi sahnelerine uzanan 13 baletin gerçek yaşam öyküsünü etkileyici bir dille aktaran belgesel, kısa sürede katıldığı uluslararası festivallerden birçok ödülle döndü.

Filmin ulaştığı ödül ve gösterim istatistikleri araştırmacı Hayri Çölaşan tarafından derlendi.

Ödüller ve festival yolculuğu

Yapım; Yunanistan Uluslararası Film Festivali'nden Onur Ödülü, Makedonya Sanat Film Festivali'nden En İyi Kısa Belgesel ödülünü, 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde En İyi Kısa Belgesel ödülünü, Karadağ MOD Fest Podgorica'da En İyi Film ünvanını ve Düzce Konuralp Film Festivali'nde belgesel kategorisinde ikincilik ödülünü alarak prestijli başarılar elde etti.

Belgesel uluslararası gösterimlerini sürdürürken ABD'de Cranford Film Festivali, Authentic Global Film Awards ve Emberlight International Film Festival ile Fransa'daki SEE Film Festival'in resmi seçkilerinde yer aldı; Arnavutluk'taki Tirana Mediterranean Film Festival'de ise finalist oldu.

Yönetmen Dr. Fatih Diren: 'Film Çorum’un, Başpınar Köyü’nün ve ülkemizin adını dünya çapında duyurdu. Rusya’da filmi izleyen izleyiciler ‘Bu gerçek bir hikaye mi?’ diye sordu. Gerçekten çok ilginç ve etkileyici bir hikaye'

Belgeselin başarısı, aynı hikaye evreninde uzun metraj kurmaca bir film projesini de gündeme getirdi. Yönetmen Diren, belgeselde anlatılan gerçek yaşam öykülerinden yola çıkarak dramatize edilmiş bir sinema filmi yapmayı hedeflediklerini; bu tür bir projenin ciddi bir bütçe ve yapımcı desteği gerektirdiğini ve hikayeye ilgi duyan yapımcılarla çalışmak istediklerini belirtti.

