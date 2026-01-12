Balıkesirli Öğretmenler Müzikle Buluştu — Müzik Akademisi Etkinliği

Etkinlik Özeti

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Akademisi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemi dördüncü faaliyeti kapsamında düzenlediği etkinlikte hem çaldı hem söyledi.

Etkinlik, 'Müziğin Birleştiren Gücü, Birlikte Çalıyoruz, Birlikte Söylüyoruz' temasıyla BM 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde samimi ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Akademide görev yapan öğretmenler, canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen şarkılara hep birlikte eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Öğretmenler hem solo hem koro hâlinde sahne alarak farklı müzik türlerinden eserleri katılımcılarla birlikte yorumladı.

Birlikte Üretmenin ve Dinlenmenin Keyfi

Faaliyet boyunca müziğin birleştirici gücü öne çıktı; doğaçlama performanslar, alkışlar ve kahkahalar eşliğinde eğlenceli ve coşkulu anlar yaşandı. Öğretmenler yoğun eğitim öğretim temposuna kısa bir mola verip müzik aracılığıyla stres attı ve birlikte üretmenin mutluluğunu paylaştı.

Program, günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekimi ile sona erdi.

