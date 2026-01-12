Rize'nin Renkleri Fotoğraf Sergisi Açıldı

Rize'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Aytekin Kalender'in internet oylamasıyla seçilen 28 fotoğraflık 'Rize'nin Renkleri' sergisi açıldı.

Aytekin Kalender'in 28 karelik seçkisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Rize’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında, gazeteci Aytekin Kalender tarafından "Rize’nin Renkleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Aytekin Kalender tarafından çekilen 150 fotoğraf sergi öncesinde internet üzerinden vatandaşların oylamasına sunuldu. Kategoriler arasında en çok oy alan 28 kare ise basılarak sergiyle vatandaşların ziyaretine sunuldu.

Açılışa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eser sahibi Aytekin Kalender yaptığı açıklamada:

"Rize’nin renkleri fotoğraflara sığmayacak kadar çok. Yaylalarda, dağlarda, Kaçkarlar’da ve günlük rutin haber çalışmalarında çektiğimiz 150 fotoğraf arasından bir anket yaparak eleme yaptık. En çok oy alan 28 kareyi burada sergiledik. Rize’nin bir rengi de yağmur; hava biraz yağmurlu olsa da katılım yoğun oldu. Rize’nin tanıtımına ve kültürüne katkı sağlamak için gelecek senelerde de bu tür sergileri sürdürmeyi düşünüyoruz"

