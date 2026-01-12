Ergani 2026 Projesi: FOTONO21 ile Fotoğraflarla Kültür Mirası

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:30
FOTONO21 Fotoğraf Derneği, kültür mirasının belgelenmesi ve yerel hafızanın fotoğraf sanatıyla kalıcı hale getirilmesi amaçlı çalışmalarına 2026 yılında Ergani ilçesiyle devam ediyor. Dernek, daha önceki alan odaklı projelerinden edindiği deneyimi, Ergani’nin çok katmanlı tarihini ve yaşayan kültürünü kapsamlı bir belgeleme çalışmasıyla birleştirmeyi hedefliyor.

Projenin Amacı ve Kapsamı

2026 Ergani Projesi, ilçenin tarihi yapıları, kültürel değerleri, gündelik yaşamı ve insan hikayelerini merkeze alan uzun soluklu bir fotoğraf ve belgesel anlatım çalışması olarak planlandı. Proje, yalnızca görüneni kayda almakla yetinmiyor; mekana sinmiş zaman duygusunu, toplumsal bellekteki izleri ve değişim süreçlerini de görünür kılmayı amaçlıyor.

Çalışma Aşamaları

Yıl boyunca aşamalı şekilde yürütülecek çalışma kapsamında alan çekimleri, sistemli belgeleme süreçleri, arşivleme, seçici kurul değerlendirmeleri ve sosyal medya paylaşımları yer alacak. Üretilen fotoğrafların, sadece bugünün tanığı olmasının ötesinde gelecek kuşaklar için güvenilir görsel belgeler olması hedefleniyor.

Beklenen Çıktılar

Projenin çıktıları arasında sergi çalışmaları, basılı ve dijital yayınlar, söyleşiler, arşiv niteliğinde dosyalar ve kamusal erişime açık paylaşımlar bulunuyor. Bu sonuçlar sayesinde Ergani’nin fotoğraf sanatı aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşması ve kentin kültür tarihine kalıcı katkı sunulması amaçlanıyor.

Dernekten Değerlendirme

FOTONO21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, projenin Ergani’nin tarihsel sürekliliğini, kültürel çeşitliliğini ve insan odaklı yaşam pratiklerini bütüncül bir bakışla ele almayı hedeflediğini belirtti. Kılıçoğlu, çalışmanın yalnızca bir fotoğraf projesi olmadığını, aynı zamanda toplumsal bellek oluşturmaya yönelik sorumlu bir kültür çalışması olduğunu vurguladı.

Sanatsal ve Belgesel Değer

Proje, Ergani’nin sahip olduğu çok katmanlı yapıyı sanatsal bir dil ile kayda alırken; fotoğrafın belgesel gücünü öne çıkaran, sürdürülebilir ve erişilebilir bir arşiv oluşturmayı amaçlıyor. Böylece hem yerel değerler görünür olacak hem de gelecek kuşaklar için kalıcı bir kaynak yaratılacak.

