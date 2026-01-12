Gaziantep 107 Coğrafi İşaretle Türkiye'de İlk Sırada

Gaziantep coğrafi işarette liderliğini pekiştirdi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla coğrafi işaretli ürün sayısının bin 806ya ulaştığını, Gaziantep’in ise 107 coğrafi işaretli ürünüyle bu alanda Türkiye genelinde ilk sıradaki yerini güçlendirerek sürdürdüğünü açıkladı.

Coğrafi işaretlerin kültürel ve ekonomik önemi

Akıncı, coğrafi işaretli ürünlerin yalnızca ekonomik bir değer taşımadığını, aynı zamanda yüzyıllar boyunca süzülerek günümüze ulaşan üretim kültürünün ve yerel hafızanın en somut göstergeleri olduğunu vurguladı. "Coğrafi işaretli ürünlerimiz; bu toprakların iklimini, emeğini, bilgisini ve ustalığını yansıtan paha biçilmez değerlerdir. Gaziantep olarak yalnızca üretmiyor, aynı zamanda bu mirası koruyor ve geleceğe taşıyoruz. 107 coğrafi işaretli ürünle Türkiye’de ilk sırada yer almamız, bu bilinçli yaklaşımın en somut sonucudur" dedi.

GTB'nin tescil çalışmaları ve hedefleri

Gaziantep Ticaret Borsası’nın coğrafi işaretler konusundaki çalışmalarına özel bir parantez açan Akıncı, bugüne kadar kentin 24 coğrafi işaretli ürününün tescilini GTB olarak gerçekleştirdiklerini hatırlattı. "Bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili alan kurumlar arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Bu, sadece bir sayı değil; üreticiye sahip çıkmanın, geleneksel yöntemleri korumanın ve yerel değeri markaya dönüştürmenin ifadesidir. 2026 yılında da hem Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde hem de Avrupa Birliği sürecinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

AB tescilleriyle uluslararasılaşma

Akıncı, Gaziantep’in coğrafi işaret alanındaki başarısının Avrupa Birliği tescilleriyle uluslararası boyuta taşındığını vurguladı. Gaziantep Baklavası, Araban Sarımsağı ve Menengiç Kahvesinin AB tarafından tescil edildiğini, GTB öncülüğünde Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Lahmacunu'nun da AB tescili aldığını söyledi. Akıncı ayrıca, Antep Muskası ve Antep Bulguru için başvuru süreçlerinin devam ettiğini ifade etti. "Gaziantep mutfağı; tarih, coğrafya ve emeğin birleştiği çok katmanlı bir kültürdür. AB tescilleri, bu zenginliğin uluslararası alanda da kabul gördüğünün açık göstergesidir" dedi.

Türkiye’de coğrafi işaretlerin tablosu

Türkiye genelinde 2025 yılı itibarıyla coğrafi işaretli ürün sayısının bin 806ya ulaştığını belirten Akıncı, iller bazındaki dağılıma da dikkat çekti. Gaziantep’in 107 ürünle ilk sırada yer aldığını aktaran Akıncı, "Gaziantep’i 88 ürünle Konya, 61 ürünle Erzurum ve 59 ürünle Diyarbakır takip ediyor. Anadolu’nun dört bir yanında tescillenen bu ürünler, Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini ve üretim zenginliğini ortaya koyan canlı bir harita niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

Katma değer ve sürdürülebilir model

Coğrafi işaretlerin üreticinin emeğini koruyan ve yerel markaların değerini artıran önemli bir araç olduğunun altını çizen Akıncı, bu sistemin aynı zamanda kaliteyi ve özgünlüğü garanti altına aldığını söyledi. "Coğrafi işaretler; kırsal kalkınmadan ihracata, gastronomi turizminden istihdama kadar geniş bir alanda katma değer üretmektedir. Gaziantep olarak biz, bu alanda sadece lider değil, aynı zamanda örnek bir model olmayı sürdürüyoruz" diyerek açıklamasını tamamladı.

