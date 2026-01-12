Cizre'deki Asırlık Medrese Definecilerin Hedefinde: Restore Talebi

Cizre'de kaçak kazılarla tahrip edilen asırlık medrese için vatandaşlar Şırnak Valiliği ve ilgili kurumlara acil restorasyon çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:09
Cizre'deki Asırlık Medrese Definecilerin Hedefinde: Restore Talebi

Cizre'deki Asırlık Medrese Definecilerin Hedefinde: Restore Talebi

Vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatandaşlar kaçak kazılar nedeniyle tahrip olan asırlık medresenin yeniden gün yüzüne çıkarılması için yetkililere çağrıda bulundu.

"İlim ve İrfan Şehri" olarak bilinen Cizre’de, bir bölümü yer altında kalan bir bölümü yüzeyde bulunan tarihi medrese; bakımsızlık ve define avcılarının kaçak kazıları yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bölgede yaşayanların tepkisini çeken bu tahribat, kentin kültürel mirası açısından ciddi endişe yaratıyor.

Cizreli vatandaşlar medresenin daha fazla zarar görmeden gün yüzüne çıkarılması ve aslına uygun şekilde restore edilmesi için Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi ve Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. İlçenin her türlü turistik etkinliğe ev sahipliği yapacak kapasitede olduğunu hatırlatan halk, bu tür kültürel değerlerin korunmasının kent tanıtımı için hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Dağkapı Mahalle Muhtarı Cahfer Ebret ise medresenin acilen korunma altına alınması gerektiğini belirterek, "Bu medrese bizim hafızamızdır. Yerin altında kalan bu hazinenin çıkarılması, hem tarihimize sahip çıkmak hem de Cizre turizmini canlandırmak demektir. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

CİZRE HALKI, DAĞKAPI MAHALLESİ'NDEKİ TARİHİ ASRİ MEZARLIĞI İÇERİSİNDE BULUNAN VE DEFİNECİLER...

CİZRE HALKI, DAĞKAPI MAHALLESİ'NDEKİ TARİHİ ASRİ MEZARLIĞI İÇERİSİNDE BULUNAN VE DEFİNECİLER TARAFINDAN TAHRİP EDİLEN ASIRLIK MEDRESENİN KORUNMASI İÇİN YETKİLİLERE ACİL ÇAĞRIDA BULUNDU.

CİZRE HALKI, DAĞKAPI MAHALLESİ'NDEKİ TARİHİ ASRİ MEZARLIĞI İÇERİSİNDE BULUNAN VE DEFİNECİLER...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Gençleri Cihanoğlu Külliyesi'nde Tezhiple Buluştu
2
Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Gençlerle Diplomasi Sohbetinde
3
Ergani 2026 Projesi: FOTONO21 ile Fotoğraflarla Kültür Mirası
4
Cizre'deki Asırlık Medrese Definecilerin Hedefinde: Restore Talebi
5
Erzincan Kent Konseyi Proje Tanıtımı: Vali Hamza Aydoğdu Başkanlığında
6
Kapadokya'da Gece Turizminin Yeni Rotası: Ortahisar
7
Yüreğimizdeki Ezgiler Bursa'da gönüllere dokundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları