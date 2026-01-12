Cizre'deki Asırlık Medrese Definecilerin Hedefinde: Restore Talebi

Vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatandaşlar kaçak kazılar nedeniyle tahrip olan asırlık medresenin yeniden gün yüzüne çıkarılması için yetkililere çağrıda bulundu.

"İlim ve İrfan Şehri" olarak bilinen Cizre’de, bir bölümü yer altında kalan bir bölümü yüzeyde bulunan tarihi medrese; bakımsızlık ve define avcılarının kaçak kazıları yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bölgede yaşayanların tepkisini çeken bu tahribat, kentin kültürel mirası açısından ciddi endişe yaratıyor.

Cizreli vatandaşlar medresenin daha fazla zarar görmeden gün yüzüne çıkarılması ve aslına uygun şekilde restore edilmesi için Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi ve Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. İlçenin her türlü turistik etkinliğe ev sahipliği yapacak kapasitede olduğunu hatırlatan halk, bu tür kültürel değerlerin korunmasının kent tanıtımı için hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Dağkapı Mahalle Muhtarı Cahfer Ebret ise medresenin acilen korunma altına alınması gerektiğini belirterek, "Bu medrese bizim hafızamızdır. Yerin altında kalan bu hazinenin çıkarılması, hem tarihimize sahip çıkmak hem de Cizre turizmini canlandırmak demektir. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

