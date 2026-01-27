Gebze’de 'Gazze’nin Kadınları' Tiyatrosu: Filistinli Kadınların Direnişi GKM'de

Gebze Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Gazze’nin Kadınları', Filistinli kadınların gerçek yaşam öykülerinden yola çıkarak savaşın gölgesindeki direnişi ve umudu aktardı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:46
Gebze’de 'Gazze’nin Kadınları' Tiyatrosu: Filistinli Kadınların Direnişi GKM'de

Gebze’de 'Gazze’nin Kadınları' Tiyatrosu Sahnelendi

Gebze’de Filistinli kadınların yaşadığı zorlukları odağına alan 'Gazze’nin Kadınları' adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

Sahne, Organizasyon ve Yönetim

Gebze Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi (GKM)’nde sahnelenen oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini Sinem Şenel üstlendi.

Konusu ve İzleyici Tepkisi

Gerçek hayat hikayelerinden esinlenen eser, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren kadınların direnişini ve umutlarını sahneye taşıdı.

Gazze’deki insanlık dramını kadınların bakış açısıyla ele alan oyun, salondaki izleyicilerin beğenisini topladı.

