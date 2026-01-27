Gebze’de 'Gazze’nin Kadınları' Tiyatrosu: Filistinli Kadınların Direnişi GKM'de

Gebze’de 'Gazze’nin Kadınları' Tiyatrosu Sahnelendi
Gebze’de Filistinli kadınların yaşadığı zorlukları odağına alan 'Gazze’nin Kadınları' adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.
Sahne, Organizasyon ve Yönetim
Gebze Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi (GKM)’nde sahnelenen oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini Sinem Şenel üstlendi.
Konusu ve İzleyici Tepkisi
Gerçek hayat hikayelerinden esinlenen eser, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren kadınların direnişini ve umutlarını sahneye taşıdı.
Gazze’deki insanlık dramını kadınların bakış açısıyla ele alan oyun, salondaki izleyicilerin beğenisini topladı.
