Bayındır'da 'Köklerimizden Geleceğe Türkülerle Yolculuk' ile Öğrenci Türkü Şöleni

Bayındır'da öğrenci türkü şöleni

"Köklerimizden Geleceğe Türkülerle Yolculuk" projesi izleyenleri büyüledi

Bayındır Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Köklerimizden Geleceğe Türkülerle Yolculuk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerin seslendirdiği türküler büyük beğeni topladı.

Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Serdar Ökay ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Türk Halk Müziği'nin zengin mirasını genç nesillere aktarmayı hedefleyen öğrenci toplulukları, Türkiye'nin yedi bölgesine ait türkülerden örnekler sundu. Etkinlikte ayrıca türküler eşliğinde sergilenen zeybek gösterisi izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Organizatörler, kültürel değerlerin müzik ve halk oyunları aracılığıyla yaşatılmasının önemine vurgu yaparken, program izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik sonunda konuşan Kaymakam Murat Mete, projede görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek bu tür kültürel ve sanatsal çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

