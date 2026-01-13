Bayındır'da 'Köklerimizden Geleceğe Türkülerle Yolculuk' ile Öğrenci Türkü Şöleni

Bayındır'da 'Köklerimizden Geleceğe Türkülerle Yolculuk' projesinde öğrenciler Türkiye'nin yedi bölgesinden türküler seslendirdi; zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:51
Bayındır'da 'Köklerimizden Geleceğe Türkülerle Yolculuk' ile Öğrenci Türkü Şöleni

Bayındır'da öğrenci türkü şöleni

"Köklerimizden Geleceğe Türkülerle Yolculuk" projesi izleyenleri büyüledi

Bayındır Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Köklerimizden Geleceğe Türkülerle Yolculuk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerin seslendirdiği türküler büyük beğeni topladı.

Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Serdar Ökay ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Türk Halk Müziği'nin zengin mirasını genç nesillere aktarmayı hedefleyen öğrenci toplulukları, Türkiye'nin yedi bölgesine ait türkülerden örnekler sundu. Etkinlikte ayrıca türküler eşliğinde sergilenen zeybek gösterisi izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Organizatörler, kültürel değerlerin müzik ve halk oyunları aracılığıyla yaşatılmasının önemine vurgu yaparken, program izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik sonunda konuşan Kaymakam Murat Mete, projede görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek bu tür kültürel ve sanatsal çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

TÜRKÜ EŞLİĞİNDE SERGİLENEN ZEYBEK GÖSTERİSİ, İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

TÜRKÜ EŞLİĞİNDE SERGİLENEN ZEYBEK GÖSTERİSİ, İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

BAYINDIR KAYMAKAMLIĞI HİMAYELERİNDE, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçük Yazarlar Atölyesi, 'Ustalaşma Yolunda' Osmangazi'de Başladı
2
Başkan Ekim'den Akçaabat'ta Üreten Kadınlara Destek
3
Walter Strauss Uluslararası Koro Şefliği Masterclass 10’uncu Yıl — 35 Şehirden 450 Şef Ankara'da
4
Bakan Ersoy: Turizm, Bölgesel Krizlere Rağmen Güçlü Performans Gösterdi
5
Mardin'de Süryaniler Kırklar Kilisesi'nde Noel Ayiniyle Bayramı Karşıladı
6
Bayındır'da 'Köklerimizden Geleceğe Türkülerle Yolculuk' ile Öğrenci Türkü Şöleni
7
Denizlili Umreciler Tenim'de Üçüncü Umrelerini İdrak Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları