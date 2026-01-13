Ertemur: "Basın Vatandaşla Aramızdaki En Güçlü Köprüdür" — 10 Ocak'ta Denizli Basınıyla Buluştu

Ertemur: "Basın Vatandaşla Aramızdaki En Güçlü Köprüdür"

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli basınıyla bir araya gelerek basının demokrasideki rolüne dikkat çekti. Ertemur, basın mensuplarını ailelerinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

Toplantı ve katılımcılar

Etkinlik, Pamuk Kafe Üniversite’de gerçekleştirildi. Programa Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Yavaş, Av. Uğur Çizmecioğlu, Gürhan Dereköy ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Basın Meslek Yasası bir an önce çıkarılmalı"

Osman Nuri Boyacı programda sektörün sorunlarına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Basın Meslek Yasası’nın bir an önce çıkarılması ve basın özgürlüğünü kısıtlayan düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Artan maliyetler nedeniyle kuruluşlarımız ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor. Tüm meslektaşlarımın gününü kutluyor, nazik ev sahipliği için Başkan Ertemur’a teşekkür ediyorum."

Başkan Ertemur'dan destek ve dayanışma çağrısı

Gazetecilik mesleğinin zorluklarına değinen Ali Rıza Ertemur, basın camiasını bir aile olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri paylaştı:

"Buraya gelirken ailemizin yanına geldiğimizi düşündüm. Yıllardır dostluk ve kardeşlik bağı kurduğumuz basın camiası bizim için çok kıymetli. Sizler siyasetçilerin gözü ve kulağısınız. Bizlerle vatandaş arasında köprü kuruyor, düşünce ve çalışmalarımızı topluma aktarıyorsunuz. Gazetecilik demokrasinin temel unsurlarından biridir. Halkın haber alma hakkını savunan sizlersiniz. Bugün mesleğini yaptığı için sıkıntı yaşayan gazeteciler var. Zor bir süreçten geçiyoruz; görüyorsunuz belediye başkanları tutuklanıyor, gazeteciler tutuklanıyor. Böyle bir ortamda hep birlikte mücadele etmeye, yan yana yürümeye devam edeceğiz. Sizler olmazsanız vatandaşla bağımız kopar. Bu nedenle basının ayakta kalması çok önemlidir. O nedenle sizin direnmeniz lazım ve bu dirençte bizim size katkımız olması lazım. Hep birlikte, dayanışma içinde yol yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum."

Projeler, sorular ve kapanış

Ertemur, konuşmasının ardından Pamukkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar ve gelecek vizyon projeleri hakkında gazetecilere detaylı bilgiler verdi. Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan, dayanışma mesajı verdi.

Program, samimi bir sohbet ortamında devam etti ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

