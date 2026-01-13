Gastro Çorum: Çorum UNESCO'ya Gastronomi Şehri Olmayı Hedefliyor

Gastro Çorum Projesi Tanıtıldı: 30 Coğrafi İşaretli Ürün Sergilendi

Çorum’un zengin mutfak kültürünü UNESCO ağına taşımayı amaçlayan "Gastro Çorum" projesinin tanıtım toplantısı kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Programa protokolden ilçe belediye başkanlarına, kurum müdürlerinden öğrencilere kadar geniş bir katılım oldu.

Toplantıda 30 coğrafi işaretli ürün ile tescil aşamasındaki yöresel lezzetler sergilendi. Katılımcılar, sergilenen ürünler üzerinden Çorum mutfağının tarihî derinliğini ve çeşitliliğini inceleme fırsatı buldu.

Açılış Konuşmaları ve Sunumlar

Programın açılış konuşmalarını Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk yaptı.

Konuşmaların ardından yemek yazarı ve mutfak kültürleri danışmanı Filiz Hösükoğlu, Çorum mutfağı ve gastronomi kültürü ile UNESCO başvuru dosyasının aşamaları hakkında bilgi verdi. Yasemin Türkan Cerit Doğan ve yöresel mutfak araştırmacısı ve Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin ise Çorum gastronomisinin tarihî ve kültürel değerleri ile UNESCO sürecinde kurumların görevlerini anlattı.

Lezzet Tanıtımı ve Kapanış

Sunumların ardından Çorum ve ilçelerine özgü yemekler, tatlılar ve yöresel ürünlerin detaylı tanıtımı yapıldı. Programın finalinde misafirlere kentin tescilli lezzeti İskilip dolması ikram edildi.

Yetkililerin Mesajları

Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan programda, "Çorum leblebimiz, İskilip dolmamız, Hititler’den aldığımız mutfağımız ve çok lezzetli hamur işlerimizle gastronomiye aday şehirler arasında ön planda olduğumuzu biliyoruz. Bu değerlere sahip olmak, hepimize bir sorumluluk da yüklüyor. Bunların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, hepimizin görevleri arasında. Çorum olarak biz bunlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Gastronomi yerel kalkınmanın ve turizmin en önemli unsurlarından birisi. Biz bu yerel değerlerimizi dünyaya da tanıtırız diye ümit ediyorum" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "Şehrimizin tüm değerlerine güveniyoruz, ilçelerimize güveniyoruz. 14 ilçemiz, 2 beldemiz 750’yi aşkın köyümüzle bu işin arkasındayız, tüm şehir arkasında. Bir söz vardır, ’bir payitaht her zaman payitahttır.’ Bir başkent her zaman başkenttir. Bu anlamda Çorum, Hititlerin başkenti olarak bizim için payitahttır, başkenttir. Biz başardık, hep başardık. Yine başarırız, hep birlikte başardık. Yine hep beraber başarırız. Allah’ın izniyle, 2027 itibarıyla yapacağımız başvuru neticesinde gastronomi şehri olur" ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise, "Hitit medeniyeti zaten dünyada adını koymuş, birçok farklı medeniyetlere de beşiklik etmiş bir coğrafya. En önemlisi de Hitit medeniyetinin başkenti Çorum’da. Anadolu irfanı deyince, Anadolu’nun özünde, ortasında ve Anadolu’nun kültürünü aşıklarından mutfağına kadar taşımış bir Çorum. Çorum’da yer alan Hitit Üniversitesi olarak master planda belirlediğiniz, altı alanın her birinde akademisyenlerimiz ve altyapımızla sizlerle birlikte olmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Çorum’umuzun geleceği ve Hitit medeniyetinden bugüne kadar Anadolu irfanıyla beraber, Anadolu harmonisini dünyaya tanıtımında Hitit Üniversitesi olarak yer almaktan büyük gurur duyacağınızı ifade etmek isterim" dedi.

ÇORUM’UN ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ UNESCO AĞINA TAŞIMAK İÇİN BAŞLATILAN "GASTRO ÇORUM" PROJESİNİN TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.