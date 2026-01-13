Aydın Büyükşehir Türk Sanat Müziği Korosu Yılsonu Konseri İçin Hazırlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Murat Akyüzlü yönetiminde yılsonu konseri için ücretsiz eğitimlerle hazırlık yapıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:54
Ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan vatandaşa yönelik düzenlenen ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yılsonu konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Eğitimler, korunun geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği etkinliklerle büyük beğeni toplayan Şef Murat Akyüzlü eşliğinde gerçekleştiriliyor. Enstrüman ve ses eğitimlerine katılan vatandaşlar, yılsonunda düzenlenecek konsere hazırlanıyor.

Anadolu'nun tüm yörelerinden notalar, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Aydın’dan yükseliyor. Eğitim ve prova süreçleriyle birlikte repertuar titizlikle hazırlanırken, koro üyeleri etkinliklerden duydukları memnuniyeti ifade ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

