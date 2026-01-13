Aydın Büyükşehir Türk Sanat Müziği Korosu Yılsonu Konseri İçin Hazırlanıyor

Ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan vatandaşa yönelik düzenlenen ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yılsonu konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Eğitimler, korunun geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği etkinliklerle büyük beğeni toplayan Şef Murat Akyüzlü eşliğinde gerçekleştiriliyor. Enstrüman ve ses eğitimlerine katılan vatandaşlar, yılsonunda düzenlenecek konsere hazırlanıyor.

Anadolu'nun tüm yörelerinden notalar, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Aydın’dan yükseliyor. Eğitim ve prova süreçleriyle birlikte repertuar titizlikle hazırlanırken, koro üyeleri etkinliklerden duydukları memnuniyeti ifade ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HER YAŞTAN VATANDAŞA YÖNELİK DÜZENLENEN ÜCRETSİZ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR.