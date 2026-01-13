Niğde'de ‘Kestanenin Hikayesi - Yeşil Vatan’ın Sesi’ Yarışması Ödülleri Verildi

Niğde'de ‘Kestanenin Hikayesi-Yeşil Vatan’ın Sesi’ yarışması ödül töreniyle sona erdi

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ’Kestanenin Hikayesi-Yeşil Vatan’ın Sesi’ temalı hikaye yarışması, ödül töreniyle tamamlandı. Yarışmanın amacı doğa sevgisini ve çevre bilincini güçlendirmek olarak açıklandı.

Anıt ağaç ilham kaynağı oldu

Yarışma, Bor ilçesine bağlı Balcı köyü Koyungöleği mevkiinde bulunan ve yaklaşık 500 yıllık geçmişiyle dikkat çeken Kestane Anıt Ağacı’ndan ilham aldı. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 24 Kasım 2016 tarihli kararı doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 Aralık 2016’da ’Anıt Ağaç’ olarak tescillenen Anadolu Kestanesi, yarışmanın ana temasını oluşturdu.

Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada katılımcılar, 500 yıllık Kestane Anıt Ağacı etrafında kurguladıkları, doğa sevgisini ve çevre bilincini yansıtan özgün hikâyelerle yarıştı. Ödül töreni İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Protokol ve konuşmalar

Törene İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Niğde Belediyesi Kültür Müdürü Burak Avcıoğlu, kurum yöneticileri, sponsor işletme sahibi Arif Yunus Coşkun ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, "Öğrencilerimizin hayal güçlerini ortaya koymak anıt ağacının hikayesi konulu yarışma düzenledik ve gördük ki çok güzel hikayeler ortaya çıktı. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, sponsorumuza teşekkür ediyoruz" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ise, "İlimiz tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ile öne çıkan medeniyetlerin şehri. Biz de bu tarihi ve kültürel zenginliği öğrencilerimizin yetenekleriyle buluşturmak ve doğaya karşı farkındalığı arttırmak istedik." sözleriyle etkinliğin amacını vurguladı.

Dereceye giren eserler

5 ve 6. sınıflar kategorisinde dereceye girenler: Sakarya Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eslem Karpınar - "Ağacın Hikâyesi", 23 Nisan Havacılar Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eymen Safa Barut - "Kestanenin Mucizesi" ve Abdülhamit Han Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Umut Kaan Durucan - "Köklerden Göklere Yolculuk".

7 ve 8. sınıflar kategorisinde ödül alanlar: Niğde Final Okulları 7. sınıf öğrencisi Zeynep Adem - "Kestanenin Gölgesinde", Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Muhammed Murat Kaçar - "Anıt Ağaç Olmuşum" ve 23 Nisan Havacılar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Gül Nisa Çiçek - "Asırlık Emanet".

Ödüller ve ek haklar

Dereceye giren öğrencilere birincilik ödülü olarak elektrikli scooter, ikincilik ödülü olarak akıllı kol saati ve üçüncülük ödülü olarak kablosuz kulak içi kulaklık verildi.

Ayrıca dereceye giren tüm öğrencilere başarı belgesiNiğde İl Kültür Merkezi’nde düzenlenecek tiyatro etkinliklerine ücretsiz katılım hakkı tanındı.

