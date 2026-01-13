Gastro Çorum ile Çorum UNESCO Yolunda: Hedef Gastronomi Şehri

Gastro Çorum tanıtıldı: 30 coğrafi işaretli ürün sergilendi, UNESCO gastronomi şehri hedefi ve 2027 başvuru planı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:10
Çorum'un zengin mutfak mirasını uluslararası platforma taşımayı amaçlayan Gastro Çorum projesi tanıtıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, kentin tescilli lezzetleri ve UNESCO adaylığı için izlenecek yol haritası paylaşıldı.

Tanıtım toplantısı ve sergi

Programda, protokol üyelerinden ilçe belediye başkanlarına, kurum müdürlerinden öğrencilere kadar geniş bir katılım gerçekleşti. Etkinlikte 30 coğrafi işaretli yiyecek ile tescil aşamasında olan yöresel ürünler sergilendi ve katılımcılar Çorum mutfağının tarihi derinliğini inceleme fırsatı buldu.

Sunumlar ve başvuru süreci

Toplantıda görüşlerini paylaşan uzmanlar arasında yemek yazarı ve mutfak kültürleri danışmanı Filiz Hösükoğlu, gastronomi kültürü ve UNESCO ağına katılım için hazırlanan başvuru dosyasının aşamalarını anlattı. Yasemin Türkan Cerit Doğan ve yöresel mutfak araştırmacısı ve Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin ise Çorum gastronomisinin tarihî ve kültürel değerleri ile kurumların üstleneceği sorumlulukları detaylandırdı.

Protokolden mesajlar

Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum leblebisi, İskilip dolması, Hitit mirası ve yöresel hamur işlerinin kente gastronomi alanında avantaj sağladığını vurguladı: ’Çorum leblebimiz, İskilip dolmamız, Hititler’den aldığımız mutfağımız ve çok lezzetli hamur işlerimizle gastronomiye aday şehirler arasında ön planda olduğumuzu biliyoruz. Bu değerlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin görevi.’

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise kentin tüm ilçeleri ve köyleriyle bu sürecin arkasında olduklarını belirterek, Çorum'un Hititlerin başkenti olarak bir payitaht olduğunu ifade etti ve 2027 itibarıyla yapılacak başvuru sonucunda kentin gastronomi şehri olma hedefini vurguladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Hitit medeniyetinin kentteki önemine dikkat çekerek, üniversite olarak projede akademik katkı ve altyapıyla yer alacaklarını söyledi.

Lezzetlerin tanıtımı ve ikram

Sunumların ardından Çorum ve ilçelerine özgü yemekler, tatlılar ve yöresel ürünler detaylı biçimde tanıtıldı. Programın finalinde misafirlere kentin tescilli lezzeti İskilip dolması ikram edilerek etkinlik sona erdi.

