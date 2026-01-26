Beykoz'ta Ara Tatil 2025-2026: Kültür, Spor ve Atölyelerle Dolu

Beykoz Belediyesi'nin 2025-2026 ara tatil programı kültürel, sportif ve atölye faaliyetleriyle sürüyor; yaklaşık 3 bin çocuk etkinliklerden yararlandı.

Beykoz'ta ara tatil etkinlikleri hız kesmiyor

Beykoz Belediyesi’nin çocuklar ve gençler için hazırladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatili, kültürel ve sportif etkinliklerle dolu dolu devam ediyor. İlçe genelinde düzenlenen atölye, kurs ve spor organizasyonlarıyla öğrenciler hem eğleniyor hem de sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlere katılıyor.

Kütüphane atölyeleri ve yaratıcı çalışmalar

Beykoz’daki kütüphaneler, ara tatil boyunca çocuklara yönelik yenilikçi ve eğitici atölye çalışmalarını sürdürüyor. El becerilerini geliştiren ve kitapla desteklenen programlarda; bileklik yapımı, kâğıt vitray, geri dönüşüm temalı kolaj çalışmaları ve yazarlık atölyeleri ile çocuklar hayal güçlerini pekiştiriyor.

BEYSEM kursları ve sahne sanatları

BEYSEM bünyesinde müzik, yabancı dil, tiyatro, bilişim ve teknoloji eğitimleri ile kadınlara yönelik kurslar ve çeşitli hobi eğitimleri ara tatil boyunca devam ediyor. Halk oyunları ve modern dans kursları da çocuklar ve gençler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sporla güçlenen bir ara tatil

Belediye, çocukların ve ailelerin sporla iç içe bir tatil geçirmesini destekliyor. Takdir ve teşekkür belgesi alan ortaokul ve lise öğrencilerine, yarıyıl tatili süresince Çavuşbaşı Kapalı Yüzme Havuzu’nda ücretsiz yüzme imkânı sunulmaya devam ediliyor. Ayrıca 7-17 yaş arası Beykozlu çocuklar, hafta içi her gün Zeytinburnu Buz Adası’nda ücretsiz buz pateni deneyimi yaşıyor.

Spor etkinlikleri aileleri de kapsayacak şekilde planlandı: ebeveyn-çocuk at biniciliği etkinlikleri, baba-oğul ve anne-kız yüzme günleri ile aile bağları spor aracılığıyla güçlendiriliyor. Ayrıca düzenlenen Ebeveyn & Çocuk Kano Keyfi ile aileler birlikte hareketli ve keyifli anlar yaşıyor.

Yeni etkinlikler ve keşif gezileri

Ara tatil programına eklenen etkinliklerle çocuklara farklı deneyimler sunuluyor. Kemankeş Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikle okçuluk deneyimi sağlandı. Zumba Kids etkinliği ile tatilin enerjisi arttı ve çocuklar müzik eşliğinde hareket ederek eğlenceli zaman geçirdi. Emaar Su Altı Hayvanat Bahçesi gezisi, miniklere deniz canlılarını yakından tanıma imkânı sundu. Sömestir tatili boyunca sahnelenen çocuk tiyatroları da yoğun ilgi gördü.

Katılım ve belediye değerlendirmesi

Ara tatil boyunca düzenlenen etkinliklerden şu ana kadar yaklaşık 3 bin çocuk ve genç faydalandı; ara tatilin tamamlanmasıyla bu sayının daha da artması bekleniyor. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, etkinliklere ilişkin değerlendirmesinde, "Çocuklarımızın tatil dönemlerini yalnızca dinlenerek değil; öğrenerek, üreterek ve sporla iç içe geçirmelerini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Gürzel, ayrıca şunları vurguladı: "Beykoz’da her çocuğun kültüre, sanata ve spora eşit şekilde ulaşabilmesini hedefliyoruz. Ara tatil boyunca devam eden etkinliklerimizle çocuklarımızın hayal gücünü besliyor, yeteneklerini keşfetmelerine destek oluyoruz. Aynı zamanda ailelerimizin çocuklarıyla birlikte nitelikli ve güvenli ortamlarda zaman geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz."

Devam eden programlar

Beykoz Belediyesi, ara tatil süresince kültürel ve sportif faaliyetlere yeni etkinlikler eklemeye devam ederek çocuklara ve ailelerine unutulmaz deneyimler yaşatmayı sürdürüyor. Programlar, ilçe genelinde farklı yaş gruplarına yönelik geniş bir yelpazede planlanmış durumda.

