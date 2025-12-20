DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.767.955 -0,02%

Rize Hamsi Festivali'nde Gözde Lezzet: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner

Rize'de 8. Hamsi Festivali'nde 'hamsili su böreği' ve 'hamsili döner' öne çıktı; festivalde 2 ton temizlenmiş hamsi dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:07
Rize Hamsi Festivali'nde Gözde Lezzet: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner

Rize Hamsi Festivali'nde Gözde Lezzetler Öne Çıktı

Rize Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 8. Hamsi Festivalinde, hamsi ile hazırlanan ürünler arasında hamsili su böreği ve hamsili döner en çok ilgi gören lezzetler oldu.

Festival öncesinde temizlenen hamsiler, programa saatler kala mangallarda pişirilmeye başlandı. Pişirilen hamsiler daha sonra ekmeklerin arasına konularak vatandaşlara tahin helvası ile servis edildi. Etkinlik kapsamında toplamda 2 ton temizlenmiş hamsi dağıtıldı. Hamsi almak için kuyruklara giren vatandaşlar, hem güneşin tadını çıkardı hem de festivaldeki eğlenceye katıldı.

Stantlarda Bölgesel ve Yenilikçi Lezzetler

Festival alanında işletmeler ve kurumlar tarafından kurulan stantlarda hamsiyle hazırlanan birçok yerel ürün sergilendi. Standlarda hamsili sezar salata, hamsili yaprak sarma, hamsili gözleme gibi çeşitlerin yanında en dikkat çekeni hamsili su böreği oldu. Döner tezgâhındaki sunumlar ziyaretçilerin fotoğraf karelerine yansırken, hamsili su böreği ve hamsili sarmalar damaklarda iz bıraktı.

Festival, çocuklar için kurulan şişme oyun parkı ve yerel konserlerle devam etti.

Döner Ustası Mahmut Baş: 'Bu yıl döner deneyelim dedik'

Mahmut Baş adlı döner ustası, festivale özel farklı bir ürün denemek istediklerini ve bunun hamsi döneri şeklinde ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı: 'Hamsi zaten bölgemizin meşhur hamsisi. Izgarası, tavası hepsini yapıyorduk. Dönerini de yaptık. İnsanlarımız alışkın değil böyle şeylere ama bizde böyle bir görüntü yaptık. Güzel bir ürün çıktı ortaya. Görüntüsü ve tadı güzel. Herkesin hoşuna gidiyor.'

Okul Öğrencilerinden Hamsili Su Böreği

Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nilda Dilay Dalkılıç, hamsili su böreğinin hazırlanışını anlatarak şunları söyledi: 'Hamsili su böreği, hamsili pazılı tava böreğimiz var. Hamsili su böreği yaparken ilk önce hamurumuzu açıyoruz. Hamsili iç harcımızı baharatlarımızla hazırlıyoruz. Ekliyoruz ve sonrasında kızartıyoruz.'

Okulun diğer öğrencisi Ecrin Eylül Baş ise stanttaki ürünleri ve beklentilerini şöyle özetledi: 'Tatlılarımız güzel, sarmalarımızı sevgi ile hazırladık, su böreğimiz var. Hepsini özenle yaptık. Hamsili su böreği çok fazla denenmiş bir şey değil. Biraz da kendi kafamızda ürettik. Ama güzel rağbet göreceğimizi umuyoruz. Görenler ilk şaşırıyorlar ama denedikleri zaman yüzlerindeki ifadeye bakınca hoşlarına gittiğini düşünüyoruz. Yeni ürün Rize için de güzel olacak.'

RİZE'DE 8. KEZ DÜZENLENEN HAMSİ FESTİVALİ'NDE HAMSİ İLE YAPILAN ÜRÜNLER ARASINDAN HAMSİLİ SU...

RİZE'DE 8. KEZ DÜZENLENEN HAMSİ FESTİVALİ'NDE HAMSİ İLE YAPILAN ÜRÜNLER ARASINDAN HAMSİLİ SU BÖREĞİ VE HAMSİLİ DÖNER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

RİZE’DE BU YIL 8’İNCİSİ DÜZENLENEN HAMSİ FESTİVALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Hamsi Festivali'nde Gözde Lezzet: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner
2
Gülşah Demirci ve Efnan Ezenel'in Yeni Şiir Kitapları Ankara'da
3
Rize'de 8. Hamsi Festivali'nin Yıldızı: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner
4
Düzce Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği Ziyafeti: Amir Ateş Konseri
5
Düzce Belediyesi’nden Amir Ateş ile Unutulmaz Türk Sanat Müziği Gecesi
6
Aksa Fotofest 10. Yıl: 611 Eserle 'Sanatın Enerjisi' KKTC'de
7
Sinop'ta Tarihi Yapılarda Ayet ve Hadisler Sergisi Açıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025