Rize Hamsi Festivali'nde Gözde Lezzet: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner

Rize Hamsi Festivali'nde Gözde Lezzetler Öne Çıktı

Rize Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 8. Hamsi Festivalinde, hamsi ile hazırlanan ürünler arasında hamsili su böreği ve hamsili döner en çok ilgi gören lezzetler oldu.

Festival öncesinde temizlenen hamsiler, programa saatler kala mangallarda pişirilmeye başlandı. Pişirilen hamsiler daha sonra ekmeklerin arasına konularak vatandaşlara tahin helvası ile servis edildi. Etkinlik kapsamında toplamda 2 ton temizlenmiş hamsi dağıtıldı. Hamsi almak için kuyruklara giren vatandaşlar, hem güneşin tadını çıkardı hem de festivaldeki eğlenceye katıldı.

Stantlarda Bölgesel ve Yenilikçi Lezzetler

Festival alanında işletmeler ve kurumlar tarafından kurulan stantlarda hamsiyle hazırlanan birçok yerel ürün sergilendi. Standlarda hamsili sezar salata, hamsili yaprak sarma, hamsili gözleme gibi çeşitlerin yanında en dikkat çekeni hamsili su böreği oldu. Döner tezgâhındaki sunumlar ziyaretçilerin fotoğraf karelerine yansırken, hamsili su böreği ve hamsili sarmalar damaklarda iz bıraktı.

Festival, çocuklar için kurulan şişme oyun parkı ve yerel konserlerle devam etti.

Döner Ustası Mahmut Baş: 'Bu yıl döner deneyelim dedik'

Mahmut Baş adlı döner ustası, festivale özel farklı bir ürün denemek istediklerini ve bunun hamsi döneri şeklinde ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı: 'Hamsi zaten bölgemizin meşhur hamsisi. Izgarası, tavası hepsini yapıyorduk. Dönerini de yaptık. İnsanlarımız alışkın değil böyle şeylere ama bizde böyle bir görüntü yaptık. Güzel bir ürün çıktı ortaya. Görüntüsü ve tadı güzel. Herkesin hoşuna gidiyor.'

Okul Öğrencilerinden Hamsili Su Böreği

Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nilda Dilay Dalkılıç, hamsili su böreğinin hazırlanışını anlatarak şunları söyledi: 'Hamsili su böreği, hamsili pazılı tava böreğimiz var. Hamsili su böreği yaparken ilk önce hamurumuzu açıyoruz. Hamsili iç harcımızı baharatlarımızla hazırlıyoruz. Ekliyoruz ve sonrasında kızartıyoruz.'

Okulun diğer öğrencisi Ecrin Eylül Baş ise stanttaki ürünleri ve beklentilerini şöyle özetledi: 'Tatlılarımız güzel, sarmalarımızı sevgi ile hazırladık, su böreğimiz var. Hepsini özenle yaptık. Hamsili su böreği çok fazla denenmiş bir şey değil. Biraz da kendi kafamızda ürettik. Ama güzel rağbet göreceğimizi umuyoruz. Görenler ilk şaşırıyorlar ama denedikleri zaman yüzlerindeki ifadeye bakınca hoşlarına gittiğini düşünüyoruz. Yeni ürün Rize için de güzel olacak.'

