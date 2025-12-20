Gülşah Demirci ve Efnan Ezenel'in Yeni Şiir Kitapları Ankara'da

Çağdaş Türk şiirinin genç temsilcileri Gülşah Demirci ve Efnan Ezenel, yayımlanan yeni şiir kitaplarıyla okurların karşısına çıkıyor.

İmza Günü ve Söyleşi

Uzun yıllardır yakın arkadaş olan iki kadın şair, pazar günü Ankara Arkadaş Kitapevi'nde düzenlenecek imza gününde okurlarıyla buluşacak. Etkinlikte şairler, imza işlemlerinin yanı sıra şiir ve yazma süreçlerine dair bir söyleşi de gerçekleştirecek; okurlar şairlerle sohbet etme ve kitaplarını imzalatma imkanı bulacak.

Kitaplar ve Temalar

Gülşah Demirci'nin "Sövgü Tanığı" adlı kitabı, dilin sınırlarını zorlayan, tanıklık ve iç ses temalarını öne çıkaran şiirlerden oluşurken; Efnan Ezenel'in "Martı Çıkmazı" ise kent, bellek ve insan halleri etrafında şekillenen şiirleriyle dikkat çekiyor.

Farklı şiir damarlarından beslenen bu iki kitap, çağdaş şiirin güncel duyarlıklarına ortak bir yerden temas ediyor ve iki şairin dostlukla örülmüş edebi yolculuğunu ortaya koyuyor. Kadın şairlerin edebiyat dünyasındaki görünürlüğünün arttığı bir dönemde aynı sahnede yer alacak olmaları, yayımladıkları kitapların aynı etkinlikte tanıtılmasının ardındaki anlamı güçlendiriyor.

