DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.767.955 -0,02%

Gülşah Demirci ve Efnan Ezenel'in Yeni Şiir Kitapları Ankara'da

Gülşah Demirci'nin Sövgü Tanığı ve Efnan Ezenel'in Martı Çıkmazı kitapları, pazar günü Ankara Arkadaş Kitapevi'ndeki imza gününde okurlarla buluşacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:11
Gülşah Demirci ve Efnan Ezenel'in Yeni Şiir Kitapları Ankara'da

Gülşah Demirci ve Efnan Ezenel'in Yeni Şiir Kitapları Ankara'da

Çağdaş Türk şiirinin genç temsilcileri Gülşah Demirci ve Efnan Ezenel, yayımlanan yeni şiir kitaplarıyla okurların karşısına çıkıyor.

İmza Günü ve Söyleşi

Uzun yıllardır yakın arkadaş olan iki kadın şair, pazar günü Ankara Arkadaş Kitapevi'nde düzenlenecek imza gününde okurlarıyla buluşacak. Etkinlikte şairler, imza işlemlerinin yanı sıra şiir ve yazma süreçlerine dair bir söyleşi de gerçekleştirecek; okurlar şairlerle sohbet etme ve kitaplarını imzalatma imkanı bulacak.

Kitaplar ve Temalar

Gülşah Demirci'nin "Sövgü Tanığı" adlı kitabı, dilin sınırlarını zorlayan, tanıklık ve iç ses temalarını öne çıkaran şiirlerden oluşurken; Efnan Ezenel'in "Martı Çıkmazı" ise kent, bellek ve insan halleri etrafında şekillenen şiirleriyle dikkat çekiyor.

Farklı şiir damarlarından beslenen bu iki kitap, çağdaş şiirin güncel duyarlıklarına ortak bir yerden temas ediyor ve iki şairin dostlukla örülmüş edebi yolculuğunu ortaya koyuyor. Kadın şairlerin edebiyat dünyasındaki görünürlüğünün arttığı bir dönemde aynı sahnede yer alacak olmaları, yayımladıkları kitapların aynı etkinlikte tanıtılmasının ardındaki anlamı güçlendiriyor.

ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİNİN GENÇ KUŞAK TEMSİLCİLERİ ARASINDA YER ALAN GÜLŞAH DEMİRCİ VE EFNAN EZENEL...

ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİNİN GENÇ KUŞAK TEMSİLCİLERİ ARASINDA YER ALAN GÜLŞAH DEMİRCİ VE EFNAN EZENEL, YAYIMLANAN YENİ ŞİİR KİTAPLARIYLA OKURLARININ KARŞISINA ÇIKIYOR.

ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİNİN GENÇ KUŞAK TEMSİLCİLERİ ARASINDA YER ALAN GÜLŞAH DEMİRCİ VE EFNAN EZENEL...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Hamsi Festivali'nde Gözde Lezzet: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner
2
Gülşah Demirci ve Efnan Ezenel'in Yeni Şiir Kitapları Ankara'da
3
Rize'de 8. Hamsi Festivali'nin Yıldızı: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner
4
Düzce Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği Ziyafeti: Amir Ateş Konseri
5
Düzce Belediyesi’nden Amir Ateş ile Unutulmaz Türk Sanat Müziği Gecesi
6
Aksa Fotofest 10. Yıl: 611 Eserle 'Sanatın Enerjisi' KKTC'de
7
Sinop'ta Tarihi Yapılarda Ayet ve Hadisler Sergisi Açıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025