Rize'de 8. Hamsi Festivali'nin Yıldızı: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner

Rize'de 8. Hamsi Festivali'nde öne çıkan lezzetler hamsili su böreği ve hamsili döner oldu; festivalde 2 ton hamsi dağıtıldı ve stantlar yöresel tatlarla doldu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:01
Yerel lezzetler ve yenilikçi sunumlar ilgi çekti

Rize Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Hamsi Festivalinde, hamsiyle hazırlanan ürünler arasında hamsili su böreği ve hamsili döner en çok dikkat çekenler oldu.

Festival öncesinde temizlenen hamsiler, programa saatler kala mangallarda pişirildi. Pişen hamsiler ekmeklerin arasına konularak vatandaşlara tahin helvası ile servis edildi. Etkinlikte toplam 2 ton temizlenmiş hamsi dağıtıldı; vatandaşlar hamsi almak için uzun kuyruklar oluşturdu, hem güneşin hem de eğlencenin tadını çıkardı.

Standlar, dağıtılan hamsiden daha çok ilgi gördü. İşletmeler ve kurumlar tarafından kurulan stantlarda hamsili sezar salata, hamsili yaprak sarma, hamsili gözleme gibi bölgeye özgü çeşitlerin yanı sıra en çok rağbet görenler hamsili döner ve hamsili su böreği oldu. Döner tezgahındaki görsel sunumlar fotoğraflara yansıdı; su böreği ve sarma ise beğeni topladı.

Mahmut Baş adlı döner ustası, denemeleriyle ilgili şunları söyledi: "Hamsi zaten bölgemizin meşhur hamsisi. Izgarası, tavası hepsini yapıyorduk. Dönerini de yaptık. İnsanlarımız alışkın değil böyle şeylere ama bizde böyle bir görüntü yaptık. Güzel bir ürün çıktı ortaya. Görüntüsü ve tadı güzel. Herkesin hoşuna gidiyor".

Hamsili su böreğinin yapımını anlatan Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nilda Dilay Dalkılıç ise, "Hamsili su böreği, hamsili pazılı tava böreğimiz var. Hamsili su böreği yaparken ilk önce hamurumuzu açıyoruz. Hamsili iç harcımızı baharatlarımızla hazırlıyoruz. Ekliyoruz ve sonrasında kızartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı okuldan bir diğer öğrenci Ecrin Eylül Baş standlarındaki ürünleri anlatarak, "Tatlılarımız güzel, sarmalarımızı sevgi ile hazırladık, su böreğimiz var. Hepsini özenle yaptık. Hamsili su böreği çok fazla denenmiş bir şey değil. Birazda kendi kafamızda ürettik. Ama güzel rağbet göreceğimizi umuyoruz. Görenler ilk şaşırıyorlar ama denedikleri zaman yüzlerindeki ifadeye bakınca hoşlarına gittiğini düşünüyoruz. Yeni ürün Rize için de güzel olacak" dedi.

Festival, çocuklar için kurulan şişme oyun parkı ve yerel konserlerle devam etti; etkinlik, geleneksel lezzetlerin yanı sıra yenilikçi hamsi sunumlarıyla da hafızalarda yer etti.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

