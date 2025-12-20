Tralleis'te kazı sezonu Aralık sonunda bitecek

Hamam-gymnasium kompleksinde yoğun çalışmalar sürüyor

Aydın merkez ilçesi Efelerde yer alan ve kentin ilk yerleşim alanlarından kabul edilen Tralleis Antik Kentinde 2025 kazı çalışmaları hızla devam ediyor. İlk kazıların başladığı 1996dan bu yana kent, bu yıl 29’uncu yılına girmiş bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında Mayıs ayında başlayan çalışmalar, özellikle hamam-gymnasium kompleksine yoğunlaşmış durumda. Kazı çalışmaları, belgeleme ve basit onarım işleri Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

Tralleis, Topyatağı mevkiinde bulunuyor ve yapılan araştırmalara göre bölgede M.Ö. 1. bin yılda yerleşim olduğu biliniyor. Kazı başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez çalışmaların ayrıntılarını şöyle paylaştı:

'Tralleis Antik Kenti, Aydın ilinin Efeler ilçesi Topyatağı mevkiinde yer alıyor. Kentin M.Ö. 1. bin yılda bulunduğumuz düzlüğe kurulduğunu, burada yerleşim olduğunu son araştırmalara göre biliyoruz. Kentimizin en büyük yapı grubu da hamam gymnasium kompleksi. 40 bin metrekarelik çok büyük bir kompleks burası. Aslında Roma İmparatorluğu döneminden önce burada bir gymnasium olduğunu biliyoruz ve Roma İmparatorluğu döneminde hamam kısmı da eklenince hamam-gymnasium kompleksi haline dönüştürülmüş durumda. Özellikle 2024 yılından itibaren yaptığımız kazılarda kompleksin frigidarium (soğuk oda) bölümünde çalışmalar gerçekleştirdik. Alanın sol tarafından daha çok teorik derslerin gerçekleştirildiği bölüm yer alıyor. Sağ tarafta ise 300 kişilik bir açık hava yüzme havuzu yer alıyor. Geleceğe Miras projesi kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yürütülen bu yıl ki kazı çalışmalarımız Aralık ayının sonunda tamamlanacak.'

Kazı ekibi, kazı, belgeleme ve basit onarım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenleme ve peyzaj işlerini de sürdürüyor. Yetkililer, antik kentin en kısa sürede ziyaret açılması için çalışmaların hızla devam ettiğini bildiriyor.

AYDIN’IN İLK YERLEŞİM YERLERİNDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN TRALLEİS ANTİK KENTİ’NDE 2025 YILI KAZI ÇALIŞMALARI HAMAM GYMNASİUM KOMPLEKSİNDE DEVAM EDERKEN, KAZI BAŞKANI PROF. DR. MURAT ÇEKİLMEZ, BU YILKİ KAZI SEZONUNUN ARALIK AYI SONUNDA BİTECEĞİNİ SÖYLEDİ.