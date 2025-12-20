Mabolla 50. Yıl: Timuçin Şahin ve Greg Osby ile Caz Gecesi

Mabolla 50. Yıl Etkinliğinde Caz Ustaları Sahneye Çıktı

Mabolla'nın 50. yıl sanat etkinlikleri kapsamında dünyaca tanınan caz ustaları Timuçin Şahin ve Greg Osby, Mabolla Center'da müzikseverlerle buluştu.

Konser Detayları

Konserde Timuçin Şahin ve Greg Osby'ye, Avrupa cazının parlayan kontrbasçılarından Michal Baranski ile New York sahnesinin dinamik davulcularından John Hadfield eşlik etti. Davetlilere özel olarak düzenlenen ve 2 saat süren konserde usta müzisyenler, gece boyunca katılımcılara unutulmayacak bir caz gecesi yaşattı.

Konser sonunda müzisyenlerin sahne performansı geceye katılanlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Müzisyenler gecenin sonunda konser için tasarlanan afişi imzaladılar.

Timuçin Şahin'in Açıklamaları

Timuçin Şahin: "Mabolla’da sahne almak büyük bir keyif, büyük bir gurur"

Mabolla’nın köklü ve özenli bir anlayışa sahip olduğunu belirten Şahin, "Birçok yerde çaldım, birçok yerde bulundum ama benim doğduğum topraklarda böyle bir kültürün 50 yılı bulması çok önemli. O yüzden Gökhan Ağbi’ye kişisel olarak teşekkür etmek istiyorum. Kendisi gibi kabına sığmayan, asi ruhlu, radikal 2 evlat yetiştirdiği için ayrıyeten teşekkür ediyorum" dedi.

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada sahne almak bizim için büyük bir gurur, büyük bir keyif. Ben buranın varlığından 1 yıl öncesine kadar haberdar değildim ama gördükten sonra ne kadar köklü, ne kadar özenli bir anlayış olduğunun farkına vardım. Özellikle burayı kuran ve yaşatan insanlarla olan ilişkim ve arkadaşlığım geliştikçe, çok şanslı hissediyorum kendimi; 1 yıldır kıyısından köşesinden Mabolla’nın etrafında bulunduğum için. Bugün kıymetli insanlarla buradayız. Son 30 senedir caz dünyasına damga vuran bir alto saksofoncu var yanımızda. Onunla Muğla’ya gelmek benim için çok önemli; Mabolla’ya gelmek ise en kıymetlisi"

